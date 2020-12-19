Онопко об истории с шарфом ЦСКА: «Я же не поцеловал эмблему фашистов»

Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался об истории с поцелуем шарфа армейского клуба.

В 2010 году во время встречи с болельщиками ЦСКА экс-капитан «Спартака» поцеловал эмблему армейцев на шарфе по просьбе фанатов.

– Не сожалеете сейчас о поцелуе шарфа ЦСКА?

– Да нет. Понимаете, я находился под безумным давлением, и оно только нарастало. Тогда было одно желание – ослабить его, снять напряженность. Оно и вылилось в этот жест.

Да, был такой эпизод в карьере, но я уже давно его прожил и успокоился. Сегодня о нем напоминают единицы. Я же не поцеловал эмблему фашистов. Это шарф, просто шарф, – сказал Онопко.

Онопко выступал за «Спартак» с 1992 по 1995 год.

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