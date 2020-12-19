Онопко о работе в «Спартаке»: «Любой вариант буду рассматривать. У меня нет врагов в футболе»

Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко ответил на вопрос о том, готов ли он работать в «Спартаке».

– Слухи о возвращении в «Спартак» 2020-х имеют под собой хоть какую-то почву?

– Мне лично никто не звонил, я ни с кем не общался. Пока это только разговоры. Но я вот что хочу сказать: для меня никогда не было принципиальным, где играть или работать – в ЦСКА, «Спартаке», «Алании» или другой команде. А ведь были еще киевское «Динамо» и «Шахтер».

– Вы в принципе допускаете для себя вариант со «Спартаком»?

– Я любой вариант буду рассматривать. Любой. И за границей тоже. У меня нет врагов в футболе. В том числе среди болельщиков – я всем им благодарен.

За годы работы в ЦСКА я не услышал ни одного плохого слова от поклонников «Спартака» – ни на улице, ни на трибуне, ни во время игры. Ни одного! Ко мне подходили и спартаковские ДПСники, и «армейские», и милиционеры простые, и учителя. Один говорит: «Я болею за «Спартак», отвечаю: «Молодец, болей». Другой: «А я – за «Динамо». Говорю: «Отлично, болей за «Динамо».

Но они ко мне подходят, фотографируются, и им неважно, где я сейчас работаю – в ЦСКА, «Динамо» или «Спартаке». Вот и для меня нет такой принципиальности, честно. Потому что футбол – это игра, которая объединяет. У болельщиков есть эмоции, которые им надо выплеснуть. Раньше они дрались между собой, специально организовывали бои. 30 на 30 или 50 на 50, но по-честному.

Чего я никогда не признавал и не признаю, так это оскорбления – тренеров, футболистов или родственников, как это было с бывшей женой Радимова. Это неприемлемо. Но без болельщиков нам тяжело и скучно. Они все люди, и они все понимают, – сказал Онопко.

Онопко выступал за с 1992 по 1995 год, с 1994-го был капитаном команды.

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