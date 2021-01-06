🥈🥉Ретивых финишировал вторым в спринте классическим стилем на 7-м этапе «Тур де Ски», Большунов – третьим

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Шведский лыжник Оскар Свенссон выиграл спринт классическим стилем на 7-м этапе многодневки «Тур де Ски». Россиянин Глеб Ретивых финишировал вторым, Александр Большунов – третьим.

Лыжные гонки 

«Тур де Ски»

7-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

Спринт, классический стиль

1. Оскар Свенссон (Швеция) – 3.19,83

2. Глеб Ретивых (Россия) – 0,24

3. Александр Большунов (Россия) – 0,32

4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 0,70

5. Валентин Шовин (Франция) – 0,76

6. Артем Мальцев (Россия) – 3,15

7. Маркус Вуорела (Финляндия)

8. Янош Брюггер (Германия)

9. Александр Терентьев (Россия) 

10. Илья Семиков (Россия)

11. Андрей Мельниченко (Россия)...

13. Иван Якимушкин (Россия)

14. Евгений Белов (Россия)

15. Морис Манифика (Франция)...

17. Франческо де Фабиани (Италия)...

20. Алексей Червоткин (Россия)...

29. Ришар Жув (Франция)...

35. Денис Спицов (Россия)

Дарио Колонья (Швейцария) не стартовал в 1/4 финала

Расписание лыжной многодневки «Тур де Ски»

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