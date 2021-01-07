Шведка Сван выиграла классический спринт на 7-м этапе «Тур де Ски», Непряева – 4-я, Сорина – 5-я, Ступак – 8-я

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Шведская лыжница Линн Сван выиграла классический спринт на седьмом этапе многодневки «Тур де Ски». Россиянка Наталья Непряева заняла 4-е место, Татьяна Сорина – 5-я.

Лыжные гонки 

«Тур де Ски»

7-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

Спринт, классический стиль

1. Линн Сван (Швеция) – 3.14,69

2. Майя Далквист (Швеция) – 0,54

3. Эмма Рибом (Швеция) – 0,84

4. Наталья Непряева (Россия) – 1,60

5. Татьяна Сорина (Россия) – 1,97

6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 2,42

7. Юнна Сундлинг (Швеция)

8. Юлия Ступак (Россия)

9. Анамария Лампич (Словения)

10. Джессика Диггинс (США)

11. Надин Фандрих (Швейцария)

12. Рози Бреннан (США)...

14. Люция Скардони (Италия)...

19. Христина Мацокина (Россия)

20. Эбба Андерссон (Швеция)

21. Лаурин ван дер Граф (Швейцария)

24. Алиса Жамбалова (Россия)...

28. Тереза Штадлобер (Австрия)...

32. Яна Кирпиченко (Россия)

34. Анастасия Фалеева (Россия)

42. Анна Нечаевская (Россия)

Шведка Фрида Карлссон снялась с многодневки.

Расписание лыжной многодневки «Тур де Ски»

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