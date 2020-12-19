Месси сделал дубль во втором матче подряд. У Лео 8 (6+2) очков в 5 последних матчах Ла Лиги

играет с «Гранадой» (3:0, первый тайм) в матче 18-го тура .

Нападающий каталонского клуба увеличил счет на 35-й минуте матча, пробив с линии штрафной в левый от себя угол после передачи от . На 42-й минуте игры аргентинец оформил дубль, забив со штрафного.

Месси набрал 8 (6+2) очков в 5 последних играх «Барселоны» в Ла Лиге. Месси сделал дубль в ворота «Атлетика» (3:2) в прошлом туре, а также забивал «Вальядолиду» (3:0) и «Валенсии» (2:2). В матчах против «Вальядолида» и «Уэски» (1:0) форвард ассистировал партнерам.

С полной статистикой 33-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барсой» и «Гранадой».