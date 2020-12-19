Бербатов о вылете «МЮ» от «Сити»: «Какого хрена, это же дерби – выходи и выигрывай. Нужны грязные приемы – делай»

Бывший нападающий раскритиковал игроков команды после вылета из Кубка английской лиги от (0:2) на стадии 1/2 финала.

«Когда такие важные матчи – это дерби, дело не в настрое или форме. Важнее то, как сильно ты хочешь этого, насколько умны и хитры игроки. Если для победы нужны грязные приемы, то делай все ради выигрыша. Иногда нужно быть таким.

Как говорил Жозе Моуринью, ты должен быть негодяем, если хочешь брать трофеи. Я не вижу этого у «Юнайтед» в топ-матчах.

Рой Кин говорил о том, как его шокировали объятия игроков после прошлого манчестерского дерби. Я согласен с ним. Какого хрена, это же дерби – выходи и выигрывай», – сказал Бербатов для Betfair.