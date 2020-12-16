Россия проиграла Чехии на МЧМ, осечка «Ливерпуля», Роналду, Гвардиола и «Реал» – лучшие в XXI веке, поражение ЦСКА в КХЛ и другие новости утра

1. На молодежном чемпионате мира сборная России уступила Чехии (0:2) во втором матче на групповом этапе. Другие результаты – здесь.

2. В 15-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» поделил очки с «Вест Бромвичем» (1:1), пропустив на 82-й минуте, но остается лидером АПЛ. «Тоттенхэм» упустил победу над «Вулверхэмптоном» (1:1), забив очень рано, а пропустив поздно, и идет пятым в таблице. «Лидс» справился с «Бернли» (1:0).

3. Роналду назван лучшим игроком XXI века по версии Globe Soccer Awards, Левандовски – 2020 года. Гвардиола – лучший тренер века, Флик – года. «Реал» – лучший клуб XXI века, «Бавария» – 2020-го. Жорже Мендеш – лучший агент в период с 2001 по 2020 год.

4. В КХЛ «Витязь» победил ЦСКА (2:1) в единственном матче игрового дня. У ЦСКА отменили два гола после просмотра видео судьями, а «Витязь» забросил победную шайбу за две минуты до конца третьего периода.

5. Влашич выбран лучшим футболистом ЦСКА в ноябре-декабре. Васин, лидировавший с подачи паблика ВГИК до обнуления голосования, получил приз зрительских симпатий.

6. Щербакова, Коляда, Тарасова и Морозов, Степанова и Букин гарантировали себе участие в чемпионате мира-2021. А Федерация фигурного катания России планирует провести три дополнительных турнира до ЧМ.

Выяснилось, что в короткой программе на чемпионате России Щербакова выступала с температурой в 38 градусов. Измерять перед произвольной она отказалась. Героизм!

7. НБА. «Даллас» разгромил «Клипперс», «Лейкерс» победили «Миннесоту». Другие результаты – здесь.

8. ИИХФ вроде бы перенесет ЧМ-2021 из Беларуси. Фазель лично сообщит Лукашенко об этом, но это не точно. При этом ИИХФ расследует причастность главы хоккея Беларуси Баскова к убийству в Минске.

9. «Пеле забил 1091 гол за «Сантос». Бразильский клуб отрицает рекорд Месси по голам в составе одной команды. У Лионеля 644 гола за «Барселону».

10. Куклина и Гербулова вошли в состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира, Акимова, Воронина и Гореева выступят на Кубке IBU.

Мощенкова выиграла спринт на 5-м этапе Кубка России, Васнецова – 4-я, Виролайнен – 5-я, Воронина – 13-я, Сливко – 14-я. Сучилов победил на 4-м этапе у мужчин, Филимонов – 2-й, Халили – 13-й, Цветков – 30-й.

11. Конор призвал UFC организовать ему реванш с Хабибом, а потом удалил твиты.

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