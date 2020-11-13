Фигуру Дзюбы в Подольске подожгли. Ей уже отрезали голову ранее

Неизвестный поджег алюминиевую фигуру нападающего , которая установлена в Подольске.

Как пишет телеграм-канал Mash, человек прошел на парковку, где расположена фигура форварда, и поджег ее. Теперь его разыскивает полиция.

Напомним, в октябре 2019 года две девушки украли эту фигуру. Позднее стало известно, что они перепутали ее с изображением рэп-исполнителя Гуфа. В июле 2020 года четверо неизвестных отрезали фигуре голову, предварительно помочившись на нее.

Фигура появилась в городе после ЧМ-2018. Жители собрали необходимую сумму и установили копию нападающего «Зенита» и сборной России.

Перед матчем отборочного турнира к Евро-2020 против сборной Шотландии картонные фигуры Дзюбы появились в московском метро.