Путин подписал закон о порядке выдвижения России на проведение международных турниров

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке выдвижения страны и российских городов на проведение международных турниров.

Соответствующие изменения внесены в закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».



Закон направлен на уточнение полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта.

Помимо этого, документ уточняет порядок выдвижения России, городов РФ в качестве кандидатов на право проведения международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подготовки и проведения таких мероприятий на территории страны.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Россию от международных соревнований на два года. В это время страна не сможет проводить у себя крупные международные турниры и подавать заявки на их проведение.

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