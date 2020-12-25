Представители сборной России по лыжным гонкам попали в ДТП на границе Швейцарии и Италии.

Члены команды направлялись в швейцарский Валь-Мюстаир, где пройдет первый этап многодневки «Тур де Ски».

Инцидент произошел в ночь на 29 декабря. Микроавтобус, в котором находились шесть человек, занесло на обледеневшей дороге, машина съехала на лед водоема и застряла, сообщает швейцарское издание Blick.

Водитель и пассажиры освободились самостоятельно и вызвали экстренные службы.

Личности шести человек, которые были в машине, не раскрываются. Один из них получил легкую травму головы и сотрясение мозга. От медицинской помощи пострадавший отказался.

Как сообщил тренер российских лыжников Юрий Бородавко, спортсменов в машине не было, там находились члены сервисной бригады.