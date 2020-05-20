Третьяк о выборах в Госдуму: «Пойду обязательно на четыре года, чтобы быть полезным Ульяновской области»

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что будет участвовать в выборах в Государственную думу в 2021 году.

– Какие задачи в спортивном плане вы ставите перед собой в следующем году?

– Самое главное, чтобы обязательно был чемпионат мира и чтобы выиграть его. Ну и, конечно, это подготовка к Олимпиаде.

– В следующем году еще и выборы в Госдуму. Намерены туда пойти?

– Да, я пойду обязательно на четыре года, чтобы быть полезным Ульяновской области, – сказал Третьяк.

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