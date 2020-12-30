«Атлетико» выиграл 10 из 11 последних матчей Ла Лиги, уступив лишь «Реалу»

«Атлетико» одолел «Хетафе» (1:0) в 16-м туре Ла Лиги.
Мадридцы одержали третью победу подряд и десятую за последние одиннадцать игр.
По состоянию на текущий момент они занимают верхнюю строчку в таблице чемпионата Испании, набрав 35 очков за 14 встреч.
В следующем туре команда Диего Симеоне сыграет с «Алавесом» в гостях – это случится 3 января.
- Дата проведения
- 30 декабря, 21.15, «Ванда Метрополитано»
- Гол:
- 1:0 – 20 Суарес.
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Атлетико –
Облак, Савич, Фелипе, Эрмосо, Врсалько (Сауль, 57), Льоренте, Коке, Лемар (Торрейра, 71), Карраско, Суарес (Хименес, 80), Жоау Феликс (Корреа, 71).
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Хетафе –
Яньес, Иглесиас, Джене, Эчейта, Оливера, Портильо, Максимович, Тимор (Патрик, 88), Кукурелья, Анхель Родригес, Мата (Унал, 69).
- Предупреждения:
- Анхель Родригес (24), Савич (26), Тимор (75), Эчейта (82), Хименес (84).