«Атлетико» выиграл 10 из 11 последних матчей Ла Лиги, уступив лишь «Реалу»

одолел (1:0) в 16-м туре Ла Лиги.

Мадридцы одержали третью победу подряд и десятую за последние одиннадцать игр.

По состоянию на текущий момент они занимают верхнюю строчку в таблице чемпионата Испании, набрав 35 очков за 14 встреч.

В следующем туре команда Диего Симеоне сыграет с «Алавесом» в гостях – это случится 3 января.