«Атлетико» выиграл 10 из 11 последних матчей Ла Лиги, уступив лишь «Реалу»

Теги Хетафе Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Футбол

«Атлетико» одолел «Хетафе» (1:0) в 16-м туре Ла Лиги.

Мадридцы одержали третью победу подряд и десятую за последние одиннадцать игр.

По состоянию на текущий момент они занимают верхнюю строчку в таблице чемпионата Испании, набрав 35 очков за 14 встреч.

В следующем туре команда Диего Симеоне сыграет с «Алавесом» в гостях – это случится 3 января.

Атлетико – Хетафе 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
30 декабря, 21.15, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 20 Суарес.
АтлетикоОблак, Савич, Фелипе, Эрмосо, Врсалько (Сауль, 57), Льоренте, Коке, Лемар (Торрейра, 71), Карраско, Суарес (Хименес, 80), Жоау Феликс (Корреа, 71).
ХетафеЯньес, Иглесиас, Джене, Эчейта, Оливера, Портильо, Максимович, Тимор (Патрик, 88), Кукурелья, Анхель Родригес, Мата (Унал, 69).
Предупреждения:
Анхель Родригес (24), Савич (26), Тимор (75), Эчейта (82), Хименес (84).

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