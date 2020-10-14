Рублев о прививках от ковида: «Зависит от ситуации в мире и требований, но я, наверное, выбрал бы не вакцинироваться»

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев поделился, какие сильные стороны хотел бы позаимствовать у игроков Большой тройки.

«Ну, у Надаля я бы взял психологию, у Федерера – чувство мяча, видение корта, игру с лета, у Джоковича – пластичность, эластичность. У каждого теннисиста можно найти очень большие плюсы».

Что поможет справиться с давлением в важном матче

«Не знаю, мне кажется, каждому нужно что-то свое. У меня в целом есть понимание. Самое главное – уметь признавать и понимать это. Мне кажется, это первый шаг, самый важный. Когда ты умеешь себе признаться – да, я испугался, переволновался, замандражировал, показал лишние эмоции, – это маленькое начало к улучшению. Просто многие теннисисты даже не хотят признавать этого».

В каком случае будет доволен выступлением в 2021 году

«Я буду доволен, если смогу прибавить во всех элементах, в которых мне еще можно прибавить. Начиная от психологии, заканчивая передвижением по корту. Потому что мне еще можно улучшать во всем – в подаче, в ударе слева, в ударе справа, в ударе с лета, в игре в защите. Очень надеюсь, что у меня получится за это подготовительное окно перед началом сезона хоть в каких-то элементах прибавить. Понятно, что за четыре-пять недель невозможно это сделать во всем. Но если хоть что-то где-то будет немного лучше – это уже будет классно. Надеюсь, что когда сезон начнется, я буду прибавлять и прибавлять в других элементах».

Собирается ли вакцинироваться от коронавируса

«Не знаю. Будет зависеть от ситуации в мире. Какие будут правила. Как это будет все происходить, когда вакцина уже будет официально во всем мире для всех. В зависимости от того – какие будут требования. Если будет выбор, то я, наверное, выбрал бы не вакцинироваться. А если выбора не будет – то выбора и не будет. Тогда всем придется делать эту прививку», – приводит слова Рублева «Чемпионат».

Рублев изумил в 2020-м (5 титулов, 41 победа), но он может еще лучше. Объясняем, где прибавить

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