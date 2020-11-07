«Вашингтон» подписал Здено Хару на год и 795 тысяч долларов. Словаку 43, он 14 лет играл за «Бостон»

Капитан стал игроком .

43-летний словацкий защитник, находившийся в статусе неограниченно свободного агента, подписал с новым клубом годичный контракт на 795 тысяч долларов.

Хара провел в «Бостоне» последние 14 сезонов и выиграл с командой Кубок Стэнли в 2011 году.

В НХЛ он также играл за «Айлендерс» (1997-2001) и «Оттаву» (2001-2006). В 1553 играх регулярного чемпионата (шестое место в истории НХЛ среди защитников) Хара набрал 656 (205+451) очков.

Здено проведет 23-й сезон в лиге. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: сайт «Вашингтона»