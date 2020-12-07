Балотелли первым касанием забил в Серии Б за «Монцу»

дебютировал в Серии Б и забил в первом же матче.

30-летний форвард «Монцы» на 4-й минуте первым же касанием в лиге отправил мяч в сетку ворот «Салернитаны» (3:0) в игре 16-го тура.

Только в Лиге 1 Балотелли за карьеру до этого дня сумел отличиться в дебютном матче – в сентябре 2016 года он забил в первой игре за «Ниццу».

Форвард также известен и по выступлениям за клубы Серии А, а в АПЛ – за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Балотелли не играл с марта 2020 года. Он покинул вылетевшую из Серии А «Брешию» на правах свободного агента.

– клуб бывшего премьер-министра Италии и экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони. Команда идет на 4-м месте в таблице Серии Б. перед этим туром лидировала в чемпионате.

Балотелли вернулся! Марио подписал контракт с клубом Серии Б, который против тату и ярких причесок