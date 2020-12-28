НБА. «Майами» снова примет «Милуоки», «Клипперс» против «Портленда» и другие матчи

В среду, 30 декабря, в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.
«Майами» попробует взять реванш у «Милуоки» за разгромное поражение, случившееся во вторник.
Действующие чемпионы «Лейкерс» встретятся в гостях с «Сан-Антонио». «Клипперс» дома сыграют с «Портлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 декабря, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 31 декабря, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 31 декабря, 03.30, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 31 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 31 декабря, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 31 декабря, 06.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Джимми Батлер – главный супергерой-одиночка 2020-го. Вот только это совсем не так
«Пришлось объяснить детям, почему папочка курит». НБА отказалась от тестов на марихуану (говорят, это поможет чернокожим в Америке)