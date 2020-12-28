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Sports.ru NBA

    НБА. «Майами» снова примет «Милуоки», «Клипперс» против «Портленда» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Даллас Клипперс Лейкерс Мемфис Майами Милуоки Бруклин Портленд Сан-Антонио НБА Баскетбол

    В среду, 30 декабря, в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.

    «Майами» попробует взять реванш у «Милуоки» за разгромное поражение, случившееся во вторник.

    Действующие чемпионы «Лейкерс» встретятся в гостях с «Сан-Антонио». «Клипперс» дома сыграют с «Портлендом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Мемфис
    Дата проведения
    31 декабря, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Бруклин – Атланта
    Дата проведения
    31 декабря, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Майами – Милуоки
    Дата проведения
    31 декабря, 03.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча

    Даллас – Шарлотт
    Дата проведения
    31 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Лейкерс
    Дата проведения
    31 декабря, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Портленд
    Дата проведения
    31 декабря, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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