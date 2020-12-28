НБА. «Майами» снова примет «Милуоки», «Клипперс» против «Портленда» и другие матчи

В среду, 30 декабря, в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.

«Майами» попробует взять реванш у «Милуоки» за разгромное поражение, случившееся во вторник.

Действующие чемпионы «Лейкерс» встретятся в гостях с «Сан-Антонио». «Клипперс» дома сыграют с «Портлендом».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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