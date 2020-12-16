Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эльче», «Атлетико» принимает «Хетафе»

16-й тур чемпионата Испании открылся матчем «Севильи» и «Вильярреала» (2:0). «Барселона» не смогла победить «Эйбар» (1:1).
В среду «Атлетико» сыграет с «Хетафе», а «Реал» – с «Эльче» на выезде.
В последний день года «Реал Сосьедад» будет противостоять «Атлетику» в баскском дерби, а завершится тур матчем между «Осасуной» и «Алавесом».
16-й тур
- Дата проведения
- 30 декабря, 19.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 30 декабря, 21.15, «Балаидос»
- Дата проведения
- 30 декабря, 21.15, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 30 декабря, 23.30, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 31 декабря, 16.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 31 декабря, 18.15, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 29 декабря, 19.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья, Жордан (Гудель, 88), Фернандо, Ракитич (Оливер Торрес, 76), Сусо (Мунир, 63), Эн-Несири (де Йонг, 88), Окампос.
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Вильярреал –
Асенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Тригерос (Бакка, 83), Фойт (Пино, 46), Парехо, Мойсес Гомес, Жерар Морено, Фер Ниньо (Чуквуэзе, 63).
- Дата проведения
- 29 декабря, 21.15, «Камп Ноу»
- Голы:
- 0:1 – 57 Кике Гарсия, 1:1 – 67 Дембеле.
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Барселона –
тер Стеген, Мингеса, Араухо, Лангле (Бускетс, 82), Дест (Дембеле, 46), Пьянич (Коутиньо, 66), де Йонг, Фирпо, Гризманн (Тринкау, 66), Педри (Пуч, 89), Брэйтуэйт.
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Эйбар –
Дмитрович, Посо, Бургос (Оливейра, 73), Бигас, Рафа Соареш, Диоп (Куберо, 90), Альварес, Кондзер (Ресио, 81), Экспосито, Инуи, Кике Гарсия (Муто, 73).
- Дата проведения
- 29 декабря, 23.30, «Сьюдад де Валенсия»
- Голы:
- 1:0 – 2 Дуарте, 1:1 – 12 Манди, 2:1 – 22 Моралес, 3:1 – 24 Моралес, 4:1 – 55 Рохер Марти, 4:2 – 78, пенальти Каналес, 4:3 – 86 Каналес.
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Леванте –
Фернандес, Клерк, Дуарте, Мирамон, Робер, Радоя, Мальса (Мелеро, 71), Де Фрутос (Сон, 62), Дани Гомес (Коке, 72), Рохер Марти (Леон, 62), Моралес (Кочорашвили, 89).
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Бетис –
Роблес, Манди, Эмерсон, Миранда, Руис, Тельо (Санабрия, 37), Родригес (Акуоку, 59), Фекир (Каналес, 59), Руибаль, Хуанми (Лайнес, 59), Гуардадо (Родри, 65).
- Предупреждения:
- Рохер Марти (16), Де Фрутос (45), Клерк (75), Акуоку (81), Манди (90).
- Удаление:
- Робер (68).
- Дата проведения
- 29 декабря, 23.30, «Рамон де Карранса»
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Кадис –
Ледесма, Карселен, Кала, Маркос Мауро, Фали Хименес, Йонссон (Бодижер, 84), Алехо (Алекс Фернандес, 46), Переа (Искьердо, 61), Эспино, Негредо (Малбашич, 84), Лосано (Хименес, 60).
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Вальядолид –
Масип, Эль-Ямик, Бруно Гонсалес, Рауль Карнеро, Орельяна (Жота, 69), Эрвиас, Алькарас, Меса (Сан-Эметерио, 79), Плано (Кике Перес, 79), Гвардиола, Вейсман (Тони Вилья, 69).
- Предупреждения:
- Меса (6), Фали Хименес (26), Алехо (27), Лосано (33), Эль-Ямик (45).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.