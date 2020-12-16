Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эльче», «Атлетико» принимает «Хетафе»

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16-й тур чемпионата Испании открылся матчем «Севильи» и «Вильярреала» (2:0). «Барселона» не смогла победить «Эйбар» (1:1). 

В среду «Атлетико» сыграет с «Хетафе», а «Реал» – с «Эльче» на выезде. 

В последний день года «Реал Сосьедад» будет противостоять «Атлетику» в баскском дерби, а завершится тур матчем между «Осасуной» и «Алавесом». 

Чемпионат Испании

16-й тур

Гранада – Валенсия
Дата проведения
30 декабря, 19.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Уэска
Дата проведения
30 декабря, 21.15, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико – Хетафе
Дата проведения
30 декабря, 21.15, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

 

Эльче – Реал Мадрид
Дата проведения
30 декабря, 23.30, «Мартинес Валеро»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Атлетик – Реал Сосьедад
Дата проведения
31 декабря, 16.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Осасуна – Алавес
Дата проведения
31 декабря, 18.15, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика

 

Севилья – Вильярреал 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
29 декабря, 19.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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Голы:
1:0 – 8, пенальти Окампос, 2:0 – 53 Эн-Несири.
СевильяБуну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья, Жордан (Гудель, 88), Фернандо, Ракитич (Оливер Торрес, 76), Сусо (Мунир, 63), Эн-Несири (де Йонг, 88), Окампос.
ВильярреалАсенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Тригерос (Бакка, 83), Фойт (Пино, 46), Парехо, Мойсес Гомес, Жерар Морено, Фер Ниньо (Чуквуэзе, 63).
Предупреждения:
Фойт (7), Фернандо (39), Тригерос (76), Парехо (88), Бакка (90).

 

Барселона – Эйбар 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
29 декабря, 21.15, «Камп Ноу»
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Голы:
0:1 – 57 Кике Гарсия, 1:1 – 67 Дембеле.
Барселонатер Стеген, Мингеса, Араухо, Лангле (Бускетс, 82), Дест (Дембеле, 46), Пьянич (Коутиньо, 66), де Йонг, Фирпо, Гризманн (Тринкау, 66), Педри (Пуч, 89), Брэйтуэйт.
ЭйбарДмитрович, Посо, Бургос (Оливейра, 73), Бигас, Рафа Соареш, Диоп (Куберо, 90), Альварес, Кондзер (Ресио, 81), Экспосито, Инуи, Кике Гарсия (Муто, 73).
Предупреждения:
Альварес (75), Ресио (83).

 

Леванте – Бетис 4:3 (3:1, 1:2)
Дата проведения
29 декабря, 23.30, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Дуарте, 1:1 – 12 Манди, 2:1 – 22 Моралес, 3:1 – 24 Моралес, 4:1 – 55 Рохер Марти, 4:2 – 78, пенальти Каналес, 4:3 – 86 Каналес.
ЛевантеФернандес, Клерк, Дуарте, Мирамон, Робер, Радоя, Мальса (Мелеро, 71), Де Фрутос (Сон, 62), Дани Гомес (Коке, 72), Рохер Марти (Леон, 62), Моралес (Кочорашвили, 89).
БетисРоблес, Манди, Эмерсон, Миранда, Руис, Тельо (Санабрия, 37), Родригес (Акуоку, 59), Фекир (Каналес, 59), Руибаль, Хуанми (Лайнес, 59), Гуардадо (Родри, 65).
Предупреждения:
Рохер Марти (16), Де Фрутос (45), Клерк (75), Акуоку (81), Манди (90).
Удаление:
Робер (68).

 

Кадис – Вальядолид 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
29 декабря, 23.30, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика
КадисЛедесма, Карселен, Кала, Маркос Мауро, Фали Хименес, Йонссон (Бодижер, 84), Алехо (Алекс Фернандес, 46), Переа (Искьердо, 61), Эспино, Негредо (Малбашич, 84), Лосано (Хименес, 60).
ВальядолидМасип, Эль-Ямик, Бруно Гонсалес, Рауль Карнеро, Орельяна (Жота, 69), Эрвиас, Алькарас, Меса (Сан-Эметерио, 79), Плано (Кике Перес, 79), Гвардиола, Вейсман (Тони Вилья, 69).
Предупреждения:
Меса (6), Фали Хименес (26), Алехо (27), Лосано (33), Эль-Ямик (45).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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