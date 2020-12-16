Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эльче», «Атлетико» принимает «Хетафе»

16-й тур чемпионата Испании открылся матчем «Севильи» и (2:0). не смогла победить (1:1).

В среду сыграет с «Хетафе», а «Реал» – с «Эльче» на выезде.

В последний день года будет противостоять «Атлетику» в баскском дерби, а завершится тур матчем между «Осасуной» и «Алавесом».

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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