Максим Калиниченко: «Борщ – украинское блюдо. В России первое блюдо – это щи»

Бывший футболист поделился мнением о том, к какой национальной кухне относится борщ.

– В последние месяцы в интернете развернулись дебаты по борщу. Ты на какой стороне?

– Отвечу так же, как и в наделавшем шуму моем комментарии в твиттере про украинских футболистов.

Конечно, для меня борщ – украинское блюдо. Как и сало. Украина ассоциируется с этими блюдами. И я как украинец не могу отдать первенство по борщу кому-то другому.

Лучший борщ готовят супруга и мама. В России же первое блюдо – это щи, и уже потом все остальное.

Уверен, что в твиттере мне прилетит за это высказывание, и даже пришлют кучу ссылок на первое упоминание борща в России, ведь человеческая сущность настолько многогранна, что ты думаешь, что видел уже все в жизни, но снизу начинают стучать.

– Чем так хорош твой семейный борщ?

– Во-первых, тем, что готовят мама или супруга. Во-вторых, это капуста и томатная паста. А вот со свеклой борщ не люблю, – сказал Калиниченко.