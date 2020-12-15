Тиньков о видео с Дзюбой: «Россия себя опять показала отсталой. Дикая страна, дети гор»

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков высказался о скандальном видео с участием нападающего .

– Как вы считаете, ситуация с Дзюбой сыграла на руку российскому футболу? Вы же часто говорите, что плохого пиара не существует. Пиар – это всегда пиар.

– Слушайте, начнем с того, что я не смотрел это видео, потому что такую херню, извините за это выражение в эфире, я не смотрю. Для меня копаться в грязи – это низко. Я сразу перематываю, переключаю. Видео не смотрел.

Я вообще не понял, почему эта тема как-то даже поднялась. Я вообще не понял, о чем идет речь. Я думаю, что если это хорошо перевести на английский язык и рассказать, они будут в шоке. О чем речь-то идет? Я вообще не понял.

Человек делает то, что делают все. В этом эфире точно. Я вообще даже отказываюсь это анализировать и о чем-то думать. Пиар или не пиар.

Россия себя опять показала отсталой страной. Его со сборной выгнали или что там.

– Отстранили. На один сбор не вызвали.

– Дикая страна, дети гор, – сказал Тиньков.