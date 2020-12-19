У «Ливерпуля» 5 ничьих, 1 поражение и 2 победы в 8 играх на выезде в АПЛ в этом сезоне

В 16-м туре АПЛ на выезде поделил очки с (0:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Клуб из Ливерпуля редко побеждает в гостевых матчах в нынешнем чемпионате Англии.

В 8 играх на выезде у команды лишь 2 победы, 1 поражение и 5 ничьих.

«Ливерпуль», набрав 33 очка, продолжает лидировать в таблице. «Ньюкасл» идет 14-м, имея 19 баллов в активе.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ