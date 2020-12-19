У «Ливерпуля» 5 ничьих, 1 поражение и 2 победы в 8 играх на выезде в АПЛ в этом сезоне

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Юрген Клопп Sports.ru Футбол

В 16-м туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде поделил очки с «Ньюкаслом» (0:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Клуб из Ливерпуля редко побеждает в гостевых матчах в нынешнем чемпионате Англии.

В 8 играх на выезде у команды Юргена Клоппа лишь 2 победы, 1 поражение и 5 ничьих.

«Ливерпуль», набрав 33 очка, продолжает лидировать в таблице. «Ньюкасл» идет 14-м, имея 19 баллов в активе.

Ньюкасл – Ливерпуль 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
30 декабря, 23.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
НьюкаслДарлоу, Йедлин, Фернандес, Кларк, Ритчи (Льюис, 86), Лонгстафф, Хэйден, Мерфи (Альмирон, 67), Шер, Уилсон, Жоэлинтон.
ЛиверпульАлиссон, Филлипс, Александер-Арнолд, Робертсон, Фабиньо, Джонс (Вейналдум, 68), Милнер (Тиаго Алькантара, 73), Салах (Шакири, 90), Хендерсон, Мане, Фирмино.
Предупреждения:
Кларк (12), Фабиньо (49), Милнер (65), Филлипс (78), Хэйден (85).

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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