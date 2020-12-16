Россия выиграла «Рождественскую гонку», матч «Эвертон» – «Сити» перенесен из-за ковида, 6 шайб в воротах «Спартака», ОКР может оспорить решение CAS и другие новости утра

1. Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев одержали победу в «Рождественской гонке» в Рупольдинге. На Кубке мира, правда, все по-прежнему грустно.

2. В АПЛ «Челси» упустил победу над «Астон Виллой» (1:1), на гол Жиру ответил Эль-Гази. «Лестер» поделил очки с «Кристал Пэлас», спасшись благодаря голу на 83-й минуте.

«Челси» набрал 26 очков после 16 туров АПЛ. При Абрамовиче хуже было только в сезоне-2015/16. Команда выиграла лишь 1 из 6 последних матчей.

3. Матч «Эвертон» – «Манчестер Сити» не состоялся: игру перенесли из-за новых случаев коронавируса у «горожан». «Эвертон» позже заявил, что хочет полного раскрытия информации, которую «Сити» дал лиге о вспышке ковида.

4. КХЛ. СКА был сильнее «Сочи», «Спартак» пропустил 6 шайб от московского «Динамо», «Авангард» обыграл «Трактор» и другие результаты.

5. Олимпийский комитет России (ОКР) может оспорить решение CAS по России в федеральном суде Швейцарии из-за нарушений в ходе процесса.

6. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун – в пятерке самых обедневших миллиардеров России в 2020 году. Он потерял более 1,5 млрд долларов. В этом рейтинге его опередили один из главных акционеров «Спартака» Вагит Алекперов (-4,082 млрд долларов), глава попечительского совета РФС Леонид Михельсон (-3,555 млрд долларов), а также председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко (-2,339 млрд долларов).

7. Лайнсмен матча «Спартак» – «Ахмат» Владислав Назаров не будет работать в РПЛ в 2021-м, пишет «Спорт-Экспресс». Он радовался после отмены гола Понсе, вероятно, правильно определенному офсайду.

8. «Матч ТВ» опубликовал некоторую информацию о трансферах «Локомотива». В частности, по данным источника, «Локо» получил за Миранчука 9,7 млн евро, а посредникам «Аталанта» заплатила почти 4,8 млн. Кроме того, московский клуб выплатил агентам 654% от суммы трансфера Жалолиддинова.

9. Форварды Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан») и Домантас Сабонис («Индиана») – лучшие игроки первой недели сезона НБА. Ингрэм в 3 матчах набирал в среднем 26,7 очка, у Сабониса в среднем 24,3 очка по итогам трех игр.

10. Стали известны результаты голосования болельщиков в номинации «Лучший игрок XXI века» от Globe Soccer Awards. Салах получил 23% голосов, за Роналду проголосовали 38%, за Месси – 24%.

11. НБА. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Хьюстон», «Лейкерс» проиграли «Портленду», «Мемфис» обыграл «Бруклин» в овертайме и другие результаты.

12. Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья – боец года по версии World MMA Awards (награда вручается за период с января 2019 года по июль 2020-го). Хабиба нет ни в одной номинации.

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