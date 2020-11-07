«Куньлунь» обыграл «Авангард», отыгравшись на 59:25 и нанеся 47 бросков в створ ворот

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«Куньлунь» одержал волевую победу над «Авангардом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В третьем периоде «Куньлунь» уступал 2:3, но команда тренера Алексея Ковалева перевела игру в овертайм, сравняв счет за 35 секунд до конца третьего периода. Гол забил защитник Райан Спрул.

В дополнительное время «драконы» забили гол, но шайба была не засчитана после видеопросмотра. В серии буллитов победный бросок нанес Хантер Шинкарук.

Добавим, что китайская команда перебросала «Авангард» со счетом 47:30.

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