«Куньлунь» обыграл «Авангард», отыгравшись на 59:25 и нанеся 47 бросков в створ ворот

одержал волевую победу над «Авангардом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата .

В третьем периоде «Куньлунь» уступал 2:3, но команда тренера Алексея Ковалева перевела игру в овертайм, сравняв счет за 35 секунд до конца третьего периода. Гол забил защитник .

В дополнительное время «драконы» забили гол, но шайба была не засчитана после видеопросмотра. В серии буллитов победный бросок нанес .

Добавим, что китайская команда перебросала со счетом 47:30.