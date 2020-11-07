Ковальчук забросил в дебютном матче за «Авангард»

Теги Авангард Илья Ковальчук КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Нападающий Илья Ковальчук проводит дебютный матч за «Авангард». Омский клуб играет с «Куньлунем» (3:2, третий период).

Ковальчуку удалось отличиться в первой же игре за новую команду. Он забросил во 2-м периоде при счете 1:2 в пользу соперника, перехватив шайбу в чужой зоне и отправив ее низом в левый от вратаря угол.

Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» 26 декабря. Соглашение заключено по схеме «1+1».

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