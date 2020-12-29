Евролига. ЦСКА играет на выезде с «Миланом», «Бавария» принимает «Барселону» и другие матчи

В среду, 30 декабря, в рамках 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА играет на выезде с итальянским «Миланом».
Немецкая «Бавария» принимает испанскую «Барселону».
Регулярный чемпионат
17-й тур
- Дата проведения
- 30 декабря, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче Беко
- Гудурич (16), Веселы (16 + 5 потерь), Де Коло (12), Бартель (4), Улановас (2) – старт; Махмутоглу (12), Браун (8 + 7 подборов), Пьер (6), Эдди (3), Дювериоглу (2), Биберович (0).
- Дата проведения
- 30 декабря, 21.00, «Александар Николич Холл»
- Црвена Звезда MTS
- Уолден (17), Добрич (11), Давидовац (6), Ягодич-Куриджа (6), Кузмич (4 + 7 подборов) – старт; Колом (13), Рит (7), Раданов (5), О’Брайант (5), Лазич (0).
- Дата проведения
- 30 декабря, 21.30, «Ауди Доум»
- Бавария
- Болдуин (29 + 7 передач), Джедович (7), Сили (4), Гист (4), Радошевич (0) – старт; Ципзер (16), Уайлер-Бэбб (14), Рейнольдс (12 + 8 подборов), Джонсон (4 + 7 подборов), Флаккадори (0), Шишко (0), Грант (0).
- Дата проведения
- 30 декабря, 22.45, «Медиоланум Форум»
- AX Армани Эксчейндж Милан
- Ледэй (6), Пантер (5), Дилэйни (2), Датоме (2), Тарчевски (0) – старт; Хайнс (10), Шилдс (6), Родригес (2), Ролл (0), Брукс (0).
Положение команд: ЦСКА Россия – 13-3, Реал Испания – 12-5, Барселона Испания – 11-5, Зенит Россия – 10-5, Бавария Германия – 10-6, Жальгирис Литва – 10-7, Валенсия Испания – 10-7, Милан Италия – 9-6, Баскония Испания – 8-8, Олимпиакос Греция – 8-8, Анадолу Эфес Турция – 8-9, Маккаби Плейтика Израиль – 7-10, Альба Германия – 6-10, Фенербахче Турция – 6-10, Панатинаикос Греция – 5-10, Виллербан Франция – 5-10, Црвена Звезда Сербия – 5-11, Химки Россия – 2-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
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