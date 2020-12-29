Евролига. ЦСКА играет на выезде с «Миланом», «Бавария» принимает «Барселону» и другие матчи

В среду, 30 декабря, в рамках 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА играет на выезде с итальянским «Миланом».

Немецкая «Бавария» принимает испанскую «Барселону».

Регулярный чемпионат

17-й тур

Положение команд: ЦСКА Россия – 13-3, Реал Испания – 12-5, Барселона Испания – 11-5, Зенит Россия – 10-5, Бавария Германия – 10-6, Жальгирис Литва – 10-7, Валенсия Испания – 10-7, Милан Италия – 9-6, Баскония Испания – 8-8, Олимпиакос Греция – 8-8, Анадолу Эфес Турция – 8-9, Маккаби Плейтика Израиль – 7-10, Альба Германия – 6-10, Фенербахче Турция – 6-10, Панатинаикос Греция – 5-10, Виллербан Франция – 5-10, Црвена Звезда Сербия – 5-11, Химки Россия – 2-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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