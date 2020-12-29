Евролига. ЦСКА играет на выезде с «Миланом», «Бавария» принимает «Барселону» и другие матчи

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В среду, 30 декабря, в рамках 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА играет на выезде с итальянским «Миланом».

Немецкая «Бавария» принимает испанскую «Барселону».

Евролига

Регулярный чемпионат

17-й тур

Фенербахче Беко Турция  –  LDLC АСВЕЛ Франция 81:59 (15:19, 23:13, 21:10, 22:17)
Дата проведения
30 декабря, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче Беко
Гудурич (16), Веселы (16 + 5 потерь), Де Коло (12), Бартель (4), Улановас (2) – старт; Махмутоглу (12), Браун (8 + 7 подборов), Пьер (6), Эдди (3), Дювериоглу (2), Биберович (0).
LDLC АСВЕЛ
Лайти (11), Фримен (9), Дьо (6), Хэйс (4), Нуа (3) – старт; Коул (10), Бако (6), Стразель (5), Каюди (3), Ховард (2), Лакомб (0).

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Панатинаикос OPAP Греция 74:71 (22:15, 26:22, 9:9, 17:25)
Дата проведения
30 декабря, 21.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Црвена Звезда MTS
Уолден (17), Добрич (11), Давидовац (6), Ягодич-Куриджа (6), Кузмич (4 + 7 подборов) – старт; Колом (13), Рит (7), Раданов (5), О’Брайант (5), Лазич (0).
Панатинаикос OPAP
Папапетру (20), Уайт (8), Мэк (5), Папаяннис (5), Сент-Рос (2) – старт; Недович (16), Бентил (6), Митоглу (4), Каселакис (3), Фостер (2), Бохоридис (0).

Бавария Германия  –  Барселона Испания 90:77 (22:26, 21:19, 27:10, 20:22)
Дата проведения
30 декабря, 21.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча
Бавария
Болдуин (29 + 7 передач), Джедович (7), Сили (4), Гист (4), Радошевич (0) – старт; Ципзер (16), Уайлер-Бэбб (14), Рейнольдс (12 + 8 подборов), Джонсон (4 + 7 подборов), Флаккадори (0), Шишко (0), Грант (0).
Барселона
Абринес (16), Шмитс (14), Хиггинс (12), Пустовой (10), Калатес (9 + 8 передач) – старт; Ханга (10), Курич (2), Больмаро (2), Ориола (2), Бадио (0), Мартинес (0), Баджи (0).

AX Армани Эксчейндж Милан Италия  –  ЦСКА Россия 33:39 (перерыв)
Дата проведения
30 декабря, 22.45, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча
AX Армани Эксчейндж Милан
Ледэй (6), Пантер (5), Дилэйни (2), Датоме (2), Тарчевски (0) – старт; Хайнс (10), Шилдс (6), Родригес (2), Ролл (0), Брукс (0).
ЦСКА
Милутинов (10 + 11 подборов), Хиллиард (7), Шенгелия (4), Джеймс (3), Курбанов (0) – старт; Хэкетт (8), Фойгтманн (4), Стрелниекс (3), Боломбой (0), Антонов (0).

Положение команд: ЦСКА Россия – 13-3, Реал Испания – 12-5, Барселона Испания – 11-5, Зенит Россия – 10-5, Бавария Германия – 10-6, Жальгирис Литва – 10-7, Валенсия Испания – 10-7, Милан Италия – 9-6, Баскония Испания – 8-8, Олимпиакос Греция – 8-8, Анадолу Эфес Турция – 8-9, Маккаби Плейтика Израиль – 7-10, Альба Германия – 6-10, Фенербахче Турция – 6-10, Панатинаикос Греция – 5-10, Виллербан Франция – 5-10, Црвена Звезда Сербия – 5-11, Химки Россия – 2-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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