Джикия о Зареме в «Спартаке»: «Если женщина – хороший специалист и показывает результат, почему нет?»

Капитан «Спартака» рассказал, как он относится к деятельности в клубе , жены владельца красно-белых .

– В этом сезоне много пишут о влиянии, которое в клубе имеет Зарема Салихова. Вы с ней знакомы?

– Нет. Даже ни разу не виделись.

– Были удивлены: кто она, откуда, почему вдруг появилась?

– Ну, кто она, все прекрасно знают. Но несмотря на то, что происходит в руководстве, у нас каждый день тренировка, а по выходным матчи. Никто за нас на поле не выйдет вне зависимости от того, кто и какие решения принимает наверху.

– Как вы в принципе относитесь к женщинам – руководителям клубов?

– Совершенно спокойно и нормально отношусь к женщинам, которые чем-либо руководят и что-либо делают. Есть такие женщины, которые в футболе разбираются лучше многих мужчин.

Если она хороший специалист, доказывает свой профессионализм и показывает результат – почему нет? – заявил Джикия.

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