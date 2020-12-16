Врач «Динамо» о 90-х: «Хаос. В магазинах – катастрофа. Зарплаты по 3-5 месяцев задерживали»

Врач московского Александр Родионов в интервью Sports.ru высказался о жизни в 90-е и сейчас.

– Была история в . Только начинали сезон в ФНЛ, штат расширился, взяли оператора – парня с городского ТВ. Выдали модную яркую экипировку, белые кроссовки плюс еще же смартфоны модные пошли. Вот он весь такой пришел на тренировку, вечером собрался домой, ему кто-то в шутку бросил: «Лучше на автобусе бы добирался». – «Да пешком прогуляюсь, через Автозаводский парк – и вот он дом».

На следующий день явился с гипсом и в разодранном костюме. Рассказывает: «Захожу в парк, говорю по телефону. Навстречу мне трое. Удар, один сел на грудь, чтобы я не встал, другой кроссовки снимает, третий мне руку как палку ломает – из-за того, что я не отдаю телефон». Кстати, на первую игру – в воскресенье с «Анжи» – тот оператор вообще не приехал. Объяснил тем, что у него шестидневная рабочая неделя.

Весь Автозавод тогда был таким. Не сравнить с детством в Пильне. Если кому-то лицо начистят, поселок будет обсуждать всю неделю. Дверь в нашу квартиру на первом этаже никогда не закрывалась. Мы с соседями знали, где ключи лежат, просили: «Я забыл свет выключить, возьми в правом ботинке у коврика». Но время все равно лихое было.

– Свободное?

– О свободе говорили по телевизору, а на деле – хаос. Развалился СССР, в начале 90-х в государственных магазинах была катастрофа – появляться что-то начало к 1995-му.

Задержка зарплаты у родителей была по 3-5 месяцев. Мама сама хлеб пекла, кормили нас огород и скот.

Молодежи нужно было развиваться, а силы применить некуда. Одно убогое футбольное поле на поселок и один мяч на 50 ребят. Выясняли отношения. «Ты не будешь играть» – «Почему?» – «Да потому!» – и понеслось.

До сих пор у нас в районе физкультурно-оздоровительный комплекс построить не могут. Хотя место выделили еще в 1989-м.

– Самая большая зарплата до того, как попали в футбол?

– Тысяч семь рублей, наверное, это 2005-2006-й. Да и Гойхман мне в «Нижнем» (Алексей Гойхман – бывший депутат Госдумы и президент клуба – прим. Sports.ru) объявил: «Ставка врача – 10 тысяч рублей». Через полгода накинул еще пятерку. А главный бухгалтер Ирина Витальевна пробила, чтобы мне доплачивали за победы – падало по трехе. Когда за месяц набиралось 20, я был счастлив.

Бизнесмен, который начал в 15-16 лет, может зарабатывать больше, чем завотделением со званием профессора в нормальной городской больнице. Но нельзя ни на кого злиться или считать себя ущемленным: сами выбираем путь.

Да, врач, другой соцработник недостаточно обеспечен. У меня есть знакомые из МЧС, они борются с огнем на передовой – и получают 40-50 тысяч рублей. И это в Москве! Но они же как-то живут. Или выживают.

– Врачи выживают?

– В зависимости от специальности. Стоматолог из хорошей клиники – живет. Терапевт из районной поликлиники – выживает.

Товарищ заведует отделением лучевой диагностики в самой крупной больнице Автозавода, 24 часа проторчит на работе, пока не докопается до рентгенологического диагноза. И получает небольшие деньги, – сказал Родионов.

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