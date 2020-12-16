Коутиньо может пропустить до 4 месяцев из-за травмы. У него подозрение на разрыв мениска

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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, возможно, получил серьезную травму в матче Ла Лиги против «Эйбара» (1:1).

По информации As, в раздевалке после игры врачи команды поставили предварительный диагноз. Вероятно, у него поврежден латеральный мениск левого колена.

Степень серьезности травмы станет известна сегодня, когда футболист пройдет обследование. Если у бразильца будет диагностирован разрыв мениска, его прооперируют и он пропустит до 4 месяцев. В случае неполного разрыва Коутиньо будут лечить консервативными методами. Тогда он пропустит один-два месяца.

Однако учитывая тот факт, что футболист смог покинуть поле только при помощи врачей, а его колено было нестабильным, предполагается, что его травма носит наиболее серьезный характер.

В лучшем случае Коутиньо вернется на поле в середине февраля.

Бразилец забил 2 мяча и сделал 2 ассиста в 12 матчах Ла Лиги этого сезона. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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