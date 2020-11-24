Осечки «Зенита», «Ливерпуля» и «Юве», поражения «Реала» и «Краснодара», серебро и бронза Червоткина и Большунова, 98-й поул Хэмилтона и другие новости

1. Очередной игровой день РПЛ стал провальным для участников Лиги чемпионов. Все три клуба, выступающие в ЛЧ, не выиграли и даже не забили в 16-м туре: «Зенит» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (0:0), «Локомотив» – с «Ахматом» (0:0), а «Краснодар» проиграл «Химкам» (0:1). «Ростов» разгромил «Динамо» (4:1) благодаря хет-трику Полоза и обошел москвичей в таблице.

Артем Дзюба получил травму. Он держался за пах, уходя с поля в игре с «Арсеналом». В «Зените» считают, что у игрока небольшое мышечное повреждение.

2. Российский лыжник Алексей Червоткин выиграл серебро в гонке на 15 км классикой на этапе Кубка мира в Руке, Александр Большунов – 3-й. Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо.

Норвежка Тереза Йохауг выиграла женскую гонку на 10 км классикой, Татьяна Сорина – 4-я в 0,1 секунды от бронзы, Непряева – 5-я.

3. «Реал» ждало очередное фиаско в Ла Лиге: команда Зидана проиграла «Алавесу» (1:2), пропустив с пенальти и после ошибки Куртуа. У «Реала» уже 3 поражения в 10 матчах Ла Лиги, столько же было за весь прошлый чемпионат. «Атлетико» благодаря автоголу одолел «Валенсию» и другие результаты.

4. Норвежец Стурла Хольм Лагрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти, Йоханнес Бо – 2-й, Логинов – 10-й, Елисеев – 26-й.

В женской гонке первой стала итальянка Доротея Вирер, Херманн – 2-я, Кайшева – 15-я, Куклина – 48-я

5. В АПЛ «Ливерпуль» упустил победу над «Брайтоном» (1:1) на 92-й минуте, а «Ман Сити» отгрузил 5 мячей «Бернли». Остальные результаты дня – тут.

6. В Серии А «Ювентус» без Роналду сыграл вничью с «Беневенто» (1:1), у Мораты гол и красная карточка. «Аталанта» без Миранчука уступила «Вероне», команда выиграла лишь 1 из 5 последних матчей – с «Ливерпулем» в ЛЧ.

7. В Бундеслиге «Бавария» продлила беспроигрышную серию до 13 матчей (12 побед и 1 ничья), обыграв «Штутгарт». Дортмундская «Боруссия» уступила «Кельну», а у «Шальке» все по-прежнему.

8. КХЛ. «Динамо» победило «Амур», СКА обыграл «Салават Юлаев» по буллитам, «Автомобилист» проиграл ЦСКА.

9. Сборная России разгромила команду Эстонии (84:56) в отборочном турнире Евробаскета-2022 в «пузыре», который организован в Таллине.

10. Гран-при Бахрейна-2020. Квалификация. Льюис Хэмилтон выиграл поул, Боттас – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 10-й.

11. «Химки» хотят выкупить полузащитника Резиуана Мирзова у «Спартака».

12. Президент России Владимир Путин, возможно, примет участие в хоккейном матче на Красной площади в этом году. Об этом рассказал Дмитрий Песков.

Александр Лукашенко тем временем сделал передачу в любительском матче против Гродненской области (8:3). Сын президента Николай забил гол.

13. Младший сын бывшего хавбека «Зенита» Андрея Аршавина зачислен в академию «Спартака».

14. Хабиб приобрел промоушен GFC. Сумма сделки – 1 млн долларов.

Цитаты дня.

Джордан Хендерсон: «Я бы предпочел играть без ВАР. Все время говорим об отдельных эпизодах, а не о футболе»

«Спартак» не играет – главная причина». Умяров о неудачах клубов РПЛ в еврокубках

Мусаев о 0:1 с «Химками»: «Проиграли не из-за арбитра. Проблема в нас, положительных моментов нет»

Клопп – вещателю АПЛ о травме Милнера: «Вот так сюрприз. Поздравляю. Играть в среду, а затем в субботу в 12:30 – очень опасно для игроков»

Эмир Кустурица: «Роналду – идеал, заработал кучу денег, но где его личность? Что он может рассказать? Ничего»