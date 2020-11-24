«Ливерпуль» упустил победу над «Брайтоном» (1:1) на 92-й минуте

на выезде упустил победу над (1:1) в 10-м туре АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Счет открыл португалец на 60-й минуте, а на 92-й пенальти реализовал .

«Ливерпуль» набрал 21 очко и на эту минуту обошел «Тоттенхэм» (20 баллов), с которым делил первое место.

Однако «шпоры» могут оторваться от «красных» на два очка, если завтра обыграют «Челси» (18 балов) в гостях. «Синие» в случае победы могут выйти на первое место.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ