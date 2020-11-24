«Ливерпуль» упустил победу над «Брайтоном» (1:1) на 92-й минуте

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Sports.ru Брайтон Паскаль Гросс Диогу Жота Футбол

«Ливерпуль» на выезде упустил победу над «Брайтоном» (1:1) в 10-м туре АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Счет открыл португалец Диогу Жота на 60-й минуте, а на 92-й пенальти реализовал Паскаль Гросс.

«Ливерпуль» набрал 21 очко и на эту минуту обошел «Тоттенхэм» (20 баллов), с которым делил первое место.

Однако «шпоры» могут оторваться от «красных» на два очка, если завтра обыграют «Челси» (18 балов) в гостях. «Синие» в случае победы могут выйти на первое место.

Брайтон – Ливерпуль 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
28 ноября, 15.30, «Фалмер»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 60 Диогу Жота, 1:1 – 90, пенальти Гросс.
БрайтонРайан, Уэбстер, Данк, Уайт, Велтман, Биссума, Гросс, Марч, Уэлбек, Мопе (Троссард, 26), Коннолли (Лаллана, 63; Джаханбахш, 71).
ЛиверпульАлиссон, Филлипс, Уильямс (Хендерсон, 46), Робертсон, Фабиньо, Диогу Жота, Милнер (Джонс, 74), Минамино, Вейналдум, Салах (Мане, 64), Фирмино.
Предупреждения:
Велтман (45), Уайт (82), Алиссон (90).

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