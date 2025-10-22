Мостовой про Талалаева: «Когда выиграет 3-4 трофея, тогда и назовем топ-тренером, хватит бросаться такими фразами. Многие считают, что с «Химками» он поступил непорядочно»

Александр Мостовой объяснил, почему не считает Андрея Талалаева топ-тренером.

Ранее бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России заявил : «Талалаев не топ-тренер, он что-то выигрывал? За месяц три команды поменял. Глупости и смешно, я с Бубновым согласен».

«Разве нынешний успех «Балтики» – это какое-то событие? В любом чемпионате есть команды, которые выстреливают на старте сезона. У нас «Крылья» однажды до зимней паузы шли в тройке. Если «Балтика » удержится в топ-5, тогда и скажем, что они молодцы.

Не могу назвать Талалаева топ-тренером. Хватит бросаться такими фразами. Чтобы называться топ-тренером, нужно что-то выиграть. Когда он выиграет три или четыре трофея, тогда и назовем его топ-тренером. Есть и футболисты, которые забивают по три гола за сезон, а потом рассказывают, что они многого добились.

Почему в других командах его выгоняли? Многие считают, что с «Химками» он поступил непорядочно. Для меня у тренера на первом месте стоят человеческие качества. Все помнят историю, как его за неделю три раза выгнали из разных команд. Это и говорит о его качествах. Люди это забывают, но следовало бы помнить», – сказал Мостовой .