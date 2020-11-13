Песков об участии Путина в хоккейном матче на Красной площади: «Пока не планировали, но исключать это нельзя»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил участие главы государства Владимира Путина в хоккейном матче на Красной площади в этом году.
«Обычно это планируется достаточно оперативно перед Новым годом.
Пока не планировали. Но этого нельзя исключать.
Учитывая, что это на открытом воздухе, с соблюдением определенных мер предосторожности вполне можно безопасно это сделать», – сказал Песков.
Напомним, в декабре 2019 года Владимир Путин сыграл в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади. Встреча завершилась победой команды главы государства со счетом 8:5.
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