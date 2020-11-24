Мусаев о 0:1 с «Химками»: «Проиграли не из-за арбитра. Проблема в нас, положительных моментов нет»

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с «Химками» (0:1), после которого он был удален за споры с судьей Сергеем Ивановым.

– Есть ли положительные моменты?

– Нет никаких положительных моментов. Мы проиграли игру – что может быть здесь быть положительного?

– Я так понимаю, что главное ваше недовольство все-таки работой арбитра.

– Нет, нет. Мы не из-за арбитра проиграли. Я недоволен был, что нам не дали провести последнюю атаку. А так – проблема не в нем, проблема в нас.

– Сейчас надо поскорее забыть игру и по поводу Лиги чемпионов думать?

– Другого выхода нет, – сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер».

У «Краснодара» 7 поражений в 8 последних матчах

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