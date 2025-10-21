НБА. «Оклахома» примет «Хьюстон» в первом матче сезона, «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт»

22 октября в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.

Действующий чемпион «Оклахома» сыграет с «Хьюстоном », «Лейкерс » примут «Голден Стэйт ».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Собрать фэнтези-команду на новый сезон можно здесь в любой момент , игроки ближайшего матча будут заблокировано для выбора за час до начала игры.

Фэнтези НБА: гид к новому сезону. Кого из звезд и дешевых игроков брать?

👉 Создать свою команду в Фэнтези НБА