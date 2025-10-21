9

НБА. «Оклахома» примет «Хьюстон» в первом матче сезона, «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт»

22 октября в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.

Действующий чемпион «Оклахома» сыграет с «Хьюстоном», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

