НБА. «Оклахома» примет «Хьюстон» в первом матче сезона, «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт»
22 октября в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.
Действующий чемпион «Оклахома» сыграет с «Хьюстоном», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
