Дзюба – капитан «Зенита» в игре с «Арсеналом». Повязка была у Ловрена в последних трех матчах

«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в матче 16-го тура чемпионата России.
Нападающий Артем Дзюба будет капитаном петербургской команды в этой игре.
В последних трех матчах с капитанской повязкой «Зенит» на поле выводил защитник Деян Ловрен.
Дзюба был лишен повязки в клубе после скандальной истории с появлением в сети видео интимного характера с его участием.
Ловрен игру с «Арсеналом» пропускает, его нет в заявке «Зенита».
«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев, Ломовицкий, Костадинов, Мохаммед, К. Кангва, Панченко, Джорджевич.
Запасные: Левашов, Хагуш, Бурлак, Горбатенко, Хлусевич, Громыко, Ковалев, Аджоев, Минаев.
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба, Дриусси, Малком.
Запасные: Лунев, Одоевский, Мостовой, Мусаев, Азмун, Крапухин, Шамкин.
Матч «Арсенал» – «Зенит» начнется в 14:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.