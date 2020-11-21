Дзюба – капитан «Зенита» в игре с «Арсеналом». Повязка была у Ловрена в последних трех матчах

сыграет с в матче 16-го тура чемпионата России.

Нападающий Артем Дзюба будет капитаном петербургской команды в этой игре.

В последних трех матчах с капитанской повязкой «Зенит» на поле выводил защитник .

Дзюба был лишен повязки в клубе после скандальной истории с появлением в сети видео интимного характера с его участием.

Ловрен игру с «Арсеналом» пропускает, его нет в заявке «Зенита».

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев, Ломовицкий, Костадинов, Мохаммед, К. Кангва, Панченко, Джорджевич.

Запасные: Левашов, Хагуш, Бурлак, Горбатенко, Хлусевич, Громыко, Ковалев, Аджоев, Минаев.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба, Дриусси, Малком.

Запасные: Лунев, Одоевский, Мостовой, Мусаев, Азмун, Крапухин, Шамкин.

Матч «Арсенал» – «Зенит» начнется в 14:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.