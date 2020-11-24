Джордан Хендерсон: «Я бы предпочел играть без ВАР. Все время говорим об отдельных эпизодах, а не о футболе»

Капитан после ничьей с «Брайтоном» (1:1) поделился мнением о решениях ВАР.

«Красные» упустили победу в добавленное время после того, как хавбек Паскаль Гросс реализовал пенальти, назначенный за удар защитника мерсисайдцев Эндрю Робертсона по ноге форварда Дэнни Уэлбека. Еще два гола были отменены из-за офсайда.

«Не хочу говорить за других, но я бы хотел просто играть в футбол как обычно. Я видел интервью де Брюйне о том, что изменили так много правил, что мы больше не знаем их. Это большая проблема.

Мы все время говорим об отдельных эпизодах, а не о футболе. Я бы предпочел играть без ВАР. Можно подумать, что я предвзят, но если вы спросите 4-5 парней из , они скажут то же самое. Сегодняшнее решение сбивает с толку», – сказал Хендерсон.