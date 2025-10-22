Аленичев призвал «Спартак» дать шанс российским игрокам: «Посмотрите, каких результатов добивается «Локомотив». А у нас 70% состава – иностранцы»
Дмитрий Аленичев призвал «Спартак» дать шанс российским игрокам.
– Вас беспокоит, что в «Спартаке» российские футболисты и воспитанники не играют на ведущих ролях? Это проблема?
– Посмотрите на «Локомотив», каким составом они играют и каких результатов добиваются. «Спартаку», наверное, тоже нужно подумать: а почему мы так не можем? Почему мы не можем дать шанс молодым игрокам? Конечно, какое-то время придется потерпеть, но все же.
Посмотрите, как сейчас выглядят Батраков, Кисляк, Глебов, Глушенков. Видите, все-таки доверяют ребятам. А в «Спартаке» такого нет. У нас состав на 70 процентов состоит из иностранцев. Русские только в обороне играют, – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
