Данил Круговой: «50 матчей за ЦСКА. С первых дней почувствовал огромную поддержку, атмосферу настоящей семьи и уверенность, что оказался в нужном месте. Благодарен всем»
Данил Круговой рассказал о семейной атмосфере в ЦСКА после 50-го матча за клуб.
Юбилейной для 27-летнего защитника стала игра Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона» (3:2).
«50 матчей за ПФК ЦСКА!
Хочу выразить благодарность руководству, партнерам по команде, тренерскому штабу и, конечно, нашим болельщикам. С первых дней здесь я почувствовал огромную поддержку, атмосферу настоящей семьи и уверенность, что оказался в нужном месте.
Настраиваемся на дальнейшую работу и новые победы!» – написал воспитанник «Зенита» Круговой.
В 12 матчах Мир РПЛ в этом сезоне Данил забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Данила Кругового
