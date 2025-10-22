  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Данил Круговой: «50 матчей за ЦСКА. С первых дней почувствовал огромную поддержку, атмосферу настоящей семьи и уверенность, что оказался в нужном месте. Благодарен всем»
12

Данил Круговой: «50 матчей за ЦСКА. С первых дней почувствовал огромную поддержку, атмосферу настоящей семьи и уверенность, что оказался в нужном месте. Благодарен всем»

Данил Круговой рассказал о семейной атмосфере в ЦСКА после 50-го матча за клуб.

Юбилейной для 27-летнего защитника стала игра Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона» (3:2).

«50 матчей за ПФК ЦСКА!

Хочу выразить благодарность руководству, партнерам по команде, тренерскому штабу и, конечно, нашим болельщикам. С первых дней здесь я почувствовал огромную поддержку, атмосферу настоящей семьи и уверенность, что оказался в нужном месте.

Настраиваемся на дальнейшую работу и новые победы!» – написал воспитанник «Зенита» Круговой.

В 12 матчах Мир РПЛ в этом сезоне Данил забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?4504 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Данила Кругового
logoДанил Круговой
logoАкрон
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Круговой после 0:3: «Извиняюсь перед болельщиками – ЦСКА не может так проигрывать в дерби. Обещаю, мы исправимся, ведь мы боремся за чемпионство»
4419 октября, 11:52
Круговой об ударе Воробьева с углового флага: «Торопа подбодрили – пропустил такой курьезный гол. Это футбол, в таблице будет интересней дальше»
919 октября, 09:12
Это лучший вингер РПЛ
5118 октября, 12:04
Круговой о Дивееве в топ-5 лигах: «Потянет, конечно. Его сильные качества – первый пас, игра головой, жесткость и голос»
1615 октября, 18:09
Круговой о том, что не хотел становиться отцом в 30 лет и «быть скуфом»: «Дочке было бы скучно со мной. Я был бы как дед какой-то»
378 октября, 14:47
Главные новости
Штиллер интересен «МЮ». «Штутгарт» может за 2 млн евро убрать опцию выкупа хавбека и намерен требовать за него 50 млн (Деннис Байер)
217 минут назад
Лига чемпионов. «Реал» против «Ювентуса», «Бавария примет «Брюгге», «Ливерпуль» в гостях у «Айнтрахта», «Челси» сыграет с «Аяксом»
42сегодня, 05:40
Алаба хочет заработать новый контракт в «Реале». Маловероятно, что клуб продлит соглашение с 33-летним защитником (Флориан Плеттенберг)
1130 минут назад
Еврокомиссар Микаллеф об отмене матча «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Это победа для болельщиков и игроков. Сохранение наших футбольных корней в Европе делает всех сильнее»
734 минуты назад
«Зенит» получит 8 млн евро за Ренана, если «Васко да Гама» выкупит 70% прав на защитника после аренды (Вене Казагранде)
1854 минуты назад
Ньом за удар в лицо Винисиусу дисквалифицирован на два матча – за агрессию. Защитник «Хетафе» провел 44 секунды на поле в матче с «Реалом»
33сегодня, 12:38
Сыграйте в «100к1» сейчас, а в 22:00 смотрите классику ЛЧ в Okko: «Реал» – «Ювентус»
сегодня, 12:00Тесты и игры
Мостовой про Талалаева: «Когда выиграет 3-4 трофея, тогда и назовем топ-тренером, хватит бросаться такими фразами. Многие считают, что с «Химками» он поступил непорядочно»
51сегодня, 11:57
Модрич после перехода в «Милан» подарил айфоны всем партнерам, рассказал Хименес: «Когда игрок приходит в новую команду, он должен спеть. Лука сделал кое-что другое»
15сегодня, 11:55
Генсек РФС: «За возвращение России абсолютное большинство национальных футбольных федераций. В том числе из европейских стран, которые резко против нашего участия в соревнованиях»
63сегодня, 11:47
Ко всем новостям
Последние новости
Суд снял с экс-вингера «Боки» Вильи обвинения по делу о сексуальном насилии. Его бывшая девушка заявила, что «смирилась» с инцидентом
38 минут назад
Оздоев и ПАОК хотят продлить контракт на год. Клуб высоко оценивает вклад хавбека (Sport24)
21 минуту назад
«Реал» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
123 минуты назад
«Айнтрахт» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
427 минут назад
Агент Баринова про «Зенит»: «Общались летом гипотетически, после этого вопрос не поднимался. Про МЛС – вброс»
340 минут назад
«Пари НН» встретится с «Балтикой». Поддержите нижегородцев в домашнем матче против калининградцев!
53 минуты назадРеклама
Селюк про Луиса Гарсию: «Кахигао подбирает того, с кем легче обворовывать «Спартак». Почему не смотрят на Артигу? Он играет в офигенный футбол, адаптирован к России»
1454 минуты назад
«Бавария» – «Брюгге». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1сегодня, 12:50
Ассоциация футболистов Испании об отмене матча в Майами после протестов: «Игроки послали мощный сигнал: без них нет футбола. Подчеркиваем их единство на фоне давления»
5сегодня, 12:46
Ташуев про Батракова: «В Европе он точно не пропадает, даже если перейдет в топ-клуб. Понимание футбола у него на высшем уровне, он дирижирует атакой «Локо»
9сегодня, 12:29