Данил Круговой: «50 матчей за ЦСКА. С первых дней почувствовал огромную поддержку, атмосферу настоящей семьи и уверенность, что оказался в нужном месте. Благодарен всем»

Данил Круговой рассказал о семейной атмосфере в ЦСКА после 50-го матча за клуб.

Юбилейной для 27-летнего защитника стала игра Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона » (3:2).

«50 матчей за ПФК ЦСКА !

Хочу выразить благодарность руководству, партнерам по команде, тренерскому штабу и, конечно, нашим болельщикам. С первых дней здесь я почувствовал огромную поддержку, атмосферу настоящей семьи и уверенность, что оказался в нужном месте.

Настраиваемся на дальнейшую работу и новые победы!» – написал воспитанник «Зенита» Круговой.

В 12 матчах Мир РПЛ в этом сезоне Данил забил 4 гола и сделал 3 ассиста.