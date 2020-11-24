«Ростов» разгромил «Динамо» (4:1) благодаря хет-трику Полоза и обошел москвичей в таблице

В 16-м туре РПЛ разгромил (4:1).

вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Хет-трик в матче сделал нападающий ростовчан Дмитрий Полоз, который два гола забил с пенальти. Единственный гол «Динамо» также стал результатом удара с 11-метровой отметки.

«Ростов» набрал 29 очков и обошел «Динамо» в турнирной таблице. В активе московского клуба осталось 27 очков.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ