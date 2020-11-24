«Ростов» разгромил «Динамо» (4:1) благодаря хет-трику Полоза и обошел москвичей в таблице

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В 16-м туре РПЛ «Ростов» разгромил «Динамо» (4:1). 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Хет-трик в матче сделал нападающий ростовчан Дмитрий Полоз, который два гола забил с пенальти. Единственный гол «Динамо» также стал результатом удара с 11-метровой отметки.

«Ростов» набрал 29 очков и обошел «Динамо» в турнирной таблице. В активе московского клуба осталось 27 очков.

Ростов – Динамо 4:1 (1:0, 3:1)
Дата проведения
28 ноября, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 35, пенальти Полоз, 2:0 – 71, пенальти Полоз, 3:0 – 74 Полоз, 4:0 – 85 Байрамян, 4:1 – 90, пенальти Моро.
РостовБабурин, Осипенко, Терентьев, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Тугарев (Альмквист, 82), Еременко (Павловец, 82), Гигович, Байрамян, Полоз (Сохиев, 89).
ДинамоШунин, Скопинцев (Плиев, 28), Ордец, Варела, Евгеньев, Моро, Лесовой (Терехов, 84), Фомин (Захарян, 84), Каборе (Грулев, 46), Шиманьски, Комличенко (Тюкавин, 64).
Предупреждения:
Хаджикадунич (57), Шиманьски (58), Плиев (69).

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