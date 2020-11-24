«Ростов» разгромил «Динамо» (4:1) благодаря хет-трику Полоза и обошел москвичей в таблице

В 16-м туре РПЛ «Ростов» разгромил «Динамо» (4:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Хет-трик в матче сделал нападающий ростовчан Дмитрий Полоз, который два гола забил с пенальти. Единственный гол «Динамо» также стал результатом удара с 11-метровой отметки.
«Ростов» набрал 29 очков и обошел «Динамо» в турнирной таблице. В активе московского клуба осталось 27 очков.
- Дата проведения
- 28 ноября, 19.00, «Ростов-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 35, пенальти Полоз, 2:0 – 71, пенальти Полоз, 3:0 – 74 Полоз, 4:0 – 85 Байрамян, 4:1 – 90, пенальти Моро.
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Ростов –
Бабурин, Осипенко, Терентьев, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Тугарев (Альмквист, 82), Еременко (Павловец, 82), Гигович, Байрамян, Полоз (Сохиев, 89).
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Динамо –
Шунин, Скопинцев (Плиев, 28), Ордец, Варела, Евгеньев, Моро, Лесовой (Терехов, 84), Фомин (Захарян, 84), Каборе (Грулев, 46), Шиманьски, Комличенко (Тюкавин, 64).
- Предупреждения:
- Хаджикадунич (57), Шиманьски (58), Плиев (69).