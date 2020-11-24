«Арсенал» Тула – «Зенит» – 0:0. Онлайн-трансляция, Чистяков и Прохин играют

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В 16-м туре РПЛ «Зенит» играет с тульским «Арсеналом» на выезде.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Арсенал Тула – Зенит 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
28 ноября, 14.00, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика
Арсенал ТулаШамов, Рассказов, Сокол (Хагуш, 75), Довбня, Кангва, Костадинов, Мохаммед, Пантелеев (Ковалев, 55), Ломовицкий (Громыко, 76), Джорджевич (Минаев, 82), Панченко.
ЗенитКержаков, Жирков (Мостовой, 75), Прохин, Чистяков, Сутормин, Кузяев, Барриос, Ерохин (Азмун, 62), Малком, Дзюба, Дриусси (Мусаев, 75).
Предупреждения:
Ломовицкий (37), Кангва (39), Костадинов (72).

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