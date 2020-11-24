«Арсенал» Тула – «Зенит» – 0:0. Онлайн-трансляция, Чистяков и Прохин играют

В 16-м туре РПЛ «Зенит» играет с тульским «Арсеналом» на выезде.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 28 ноября, 14.00, «Арсенал»
-
Арсенал Тула –
Шамов, Рассказов, Сокол (Хагуш, 75), Довбня, Кангва, Костадинов, Мохаммед, Пантелеев (Ковалев, 55), Ломовицкий (Громыко, 76), Джорджевич (Минаев, 82), Панченко.
-
Зенит –
Кержаков, Жирков (Мостовой, 75), Прохин, Чистяков, Сутормин, Кузяев, Барриос, Ерохин (Азмун, 62), Малком, Дзюба, Дриусси (Мусаев, 75).
- Предупреждения:
- Ломовицкий (37), Кангва (39), Костадинов (72).