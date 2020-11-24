«Ювентус» без Роналду сыграл вничью с «Беневенто» (1:1). У Мораты гол и красная карточка

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В 9-м туре итальянской Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Беневенто» на выезде (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Голом в составе туринцев отметился форвард Альваро Мората, удаленный после матча, по всей видимости, за спор с судьей. За команду Филиппо Индзаги отличился защитник Гаэтано Летициа. Нападающий «Юве» Криштиану Роналду участия в матче не принимал.

В следующем туре «Ювентус» встретится с «Торино» в дерби, «Беневенто» в гостях сыграет с «Пармой».

Беневенто – Ювентус 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
28 ноября, 20.00, «Чиро Вигорито»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 21 Мората, 1:1 – 45 Летициа.
БеневентоМонтипо, Летициа, Глик, Барба, Кальдирола (Маджо, 33; Инсинье, 60), Хетемай, Скьяттарелла, Капрари (Туйя, 72), Ионицэ (Тельо, 71), Импрота, Лападула (Сау, 72).
ЮвентусШченсны, де Лигт, Данило, Фработта, Артур (Бентанкур, 62), Куадрадо, Рабьо, Рэмзи (Кулусевски, 62), Кьеза (Бернардески, 69), Мората, Дибала.
Предупреждения:
Маджо (59), Куадрадо (80), Скьяттарелла (82), Барба (86), Импрота (90), Инсинье (90).
Удаление:
Мората (90).

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