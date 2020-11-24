«Ювентус» без Роналду сыграл вничью с «Беневенто» (1:1). У Мораты гол и красная карточка

В 9-м туре итальянской Серии А сыграл вничью с на выезде (1:1).

вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Голом в составе туринцев отметился форвард Альваро Мората, удаленный после матча, по всей видимости, за спор с судьей. За команду Филиппо Индзаги отличился защитник Гаэтано Летициа. Нападающий «Юве» Криштиану Роналду участия в матче не принимал.

В следующем туре «Ювентус» встретится с «Торино» в дерби, «Беневенто» в гостях сыграет с «Пармой».

Таблица Серии А

Статистика Серии А