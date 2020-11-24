«Ювентус» без Роналду сыграл вничью с «Беневенто» (1:1). У Мораты гол и красная карточка

В 9-м туре итальянской Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Беневенто» на выезде (1:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Голом в составе туринцев отметился форвард Альваро Мората, удаленный после матча, по всей видимости, за спор с судьей. За команду Филиппо Индзаги отличился защитник Гаэтано Летициа. Нападающий «Юве» Криштиану Роналду участия в матче не принимал.
В следующем туре «Ювентус» встретится с «Торино» в дерби, «Беневенто» в гостях сыграет с «Пармой».
- Дата проведения
- 28 ноября, 20.00, «Чиро Вигорито»
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Беневенто –
Монтипо, Летициа, Глик, Барба, Кальдирола (Маджо, 33; Инсинье, 60), Хетемай, Скьяттарелла, Капрари (Туйя, 72), Ионицэ (Тельо, 71), Импрота, Лападула (Сау, 72).
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Ювентус –
Шченсны, де Лигт, Данило, Фработта, Артур (Бентанкур, 62), Куадрадо, Рабьо, Рэмзи (Кулусевски, 62), Кьеза (Бернардески, 69), Мората, Дибала.
- Предупреждения:
- Маджо (59), Куадрадо (80), Скьяттарелла (82), Барба (86), Импрота (90), Инсинье (90).
- Удаление:
- Мората (90).