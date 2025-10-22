Экс-судья Итурральде о матче «Барсы» в ЛЧ: «Касадо симулировал в моменте с удалением – это очевидно. Рэшфорд нырнул в случае с пенальти»
Экс-судья Итурральде заявил, что хавбек «Барсы» Касадо симулировал в матче ЛЧ.
«Барселона» дома крупно обыграла «Олимпиакос» (6:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч обслуживал швейцарский арбитр Урс Шнидер.
Об удалении Сантьяго Эссе на 57-й минуте после отмашки в лицо Марку Касадо
«Очевидно, что Касадо симулирует. Но я вас предупреждал – у этого судьи проблемы с желтыми карточками.
Проблема футбола не в фиксации игры рукой, а в симуляциях. Симуляции противоречат футболу, спорту и вообще всему».
О пенальти «Барсы» на 66-й за фол Константиноса Цолакиса на Маркусе Рэшфорде
«Рэшфорд нырнул. Я просмотрел 17 кадров, но на всех я вижу одно и то же», – заявил бывший рефери Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel Deportivo.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Cadena SER
