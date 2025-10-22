Экс-судья Итурральде о матче «Барсы» в ЛЧ: «Касадо симулировал в моменте с удалением – это очевидно. Рэшфорд нырнул в случае с пенальти»

Экс-судья Итурральде заявил, что хавбек «Барсы» Касадо симулировал в матче ЛЧ.

«Барселона » дома крупно обыграла «Олимпиакос » (6:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов . Матч обслуживал швейцарский арбитр Урс Шнидер .

Об удалении Сантьяго Эссе на 57-й минуте после отмашки в лицо Марку Касадо

«Очевидно, что Касадо симулирует. Но я вас предупреждал – у этого судьи проблемы с желтыми карточками.

Проблема футбола не в фиксации игры рукой, а в симуляциях. Симуляции противоречат футболу, спорту и вообще всему».

О пенальти «Барсы» на 66-й за фол Константиноса Цолакиса на Маркусе Рэшфорде

«Рэшфорд нырнул. Я просмотрел 17 кадров, но на всех я вижу одно и то же», – заявил бывший рефери Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel Deportivo.