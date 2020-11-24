Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Осасуну», «Реал Сосьедад» – «Вильярреал», «Атлетик» против «Хетафе»

В рамках 11-го тура Ла Лиги «Вальядолид» сыграл вничью с «Леванте» (1:1).

В субботу проиграла (0:1), - «Алавесу» (1:2), на выезде одолела «Уэску» (0:1).

В воскресенье принимает «Осасуну», а завершится тур в понедельник матчем между «Бетисом» и «Эйбаром».

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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