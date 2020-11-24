Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Осасуну», «Реал Сосьедад» – «Вильярреал», «Атлетик» против «Хетафе»

В рамках 11-го тура Ла Лиги «Вальядолид» сыграл вничью с «Леванте» (1:1).
В субботу «Валенсия» проиграла «Атлетико» (0:1), «Реал» - «Алавесу» (1:2), «Севилья» на выезде одолела «Уэску» (0:1).
В воскресенье «Барселона» принимает «Осасуну», а завершится тур в понедельник матчем между «Бетисом» и «Эйбаром».
11-й тур
- Дата проведения
- 29 ноября, 16.00, «Камп Ноу»
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Барселона –
тер Стеген, Альба, Лангле, Мингеса, Дест, Коутиньо, де Йонг, Педри, Месси, Гризманн, Брэйтуэйт.
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Осасуна –
Эррера, Унаи Гарсия, Навас, Ронкалья, Видаль, Монкайола, Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия, Иньиго Перес, Хони Родригес, Будимир.
- Дата проведения
- 29 ноября, 18.15, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 29 ноября, 20.30, «Балаидос»
- Дата проведения
- 29 ноября, 23.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 30 ноября, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 27 ноября, 23.00, «Хосе Соррилья»
- Голы:
- 1:0 – 57 Маркос Андре, 1:1 – 83, пенальти Кампанья.
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Вальядолид –
Масип, Эрвиас (Янко, 70), Хоакин Фернандес, Бруно Гонсалес, Начо Мартинес, Орельяна, Сан-Эметерио (Санчес, 88), Алькарас, Плано (Жота, 85), Гвардиола, Маркос Андре.
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Леванте –
Карденас, Сон (Дани Гомес, 71), Постиго, Везу, Клерк, Рочина, Мальса (Коке, 80), Мелеро (Де Фрутос, 67), Кампанья, Рохер Марти (Леон, 80), Моралес (Робер, 71).
- Предупреждения:
- Постиго (32), Мелеро (40), Дани Гомес (74).
- Дата проведения
- 28 ноября, 16.00, «Мартинес Валеро»
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Эльче –
Бадия, Барраган, Верду, Диего Гонсалес, Хосема, Луисми (Гути, 57), Марконе (Мфулу, 90), Моренте, Бойе, Милья, Каррильо (Фидель, 57).
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Кадис –
Ледесма, Карселен, Фали Хименес (Алькала, 58), Маркос Мауро, Эспино, Сальви Санчес (Адеканье, 67), Йонссон, Алекс Фернандес (Бодижер, 67), Искьердо (Переа, 21), Малбашич (Помбо, 58), Хименес.
- Предупреждения:
- Верду (12), Бойе (12), Алекс Фернандес (54), Милья (60), Марконе (64), Йонссон (68), Моренте (90).
- Удаление:
- Бойе (45).
- Дата проведения
- 28 ноября, 18.15, «Месталья»
- Гол:
- 0:1 – 79, автогол Тони Лато.
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Валенсия –
Доменек, Васс (Джейсон, 84), Габриэл Паулиста, Гильямон (Мангаля, 57), Тони Лато, Муса (Тьерри Коррейя, 71), Солер, Рачич, Гедеш, Макси Гомес (Гамейро, 70), Вальехо (Собрино, 71).
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Атлетико –
Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Триппьер, Коке, Сауль (Карраско, 60), Лоди (Жоау Феликс, 46), Льоренте, Лемар (Кондогбиа, 65), Корреа (Витоло, 65).
- Дата проведения
- 28 ноября, 20.30, «Эль Алькорас»
- Гол:
- 0:1 – 83 Эн-Несири.
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Уэска –
Фернандес, Маффео, Инсуа, Сиовас, Галан, Сеоане (Феррейро, 60), Микель Рико, Москера, Гарсия (Онтиверос, 72), Рафа Мир, Сандро Рамирес (Окадзаки, 72).
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Севилья –
Вацлик, Навас, Кунде, Диего Карлос, Рекик (Алеиш Видаль, 64), Жордан (Ракитич, 64), Фернандо, Оливер Торрес (Эн-Несири, 74), Мунир (Гудель, 86), де Йонг (Оскар Родригес, 74), Окампос.
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Голы:
- 0:1 – 5, пенальти Лукас Перес, 0:2 – 49 Хоселу, 1:2 – 86 Каземиро.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Марсело (Менди, 69), Варан, Начо, Васкес, Кроос (Иско, 69), Модрич (Эдегор, 69), Асенсио (Винисиус Жуниор, 63), Каземиро, Азар (Родриго, 28), Мариано Диас.
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Алавес –
Пачеко, Лежен, Химо Наварро, Дуарте, Лагуардиа, Батталья, Пина (Мендес, 77), Хота, Риоха (Хави Лопес, 88), Хоселу (Дейверсон, 90), Лукас Перес (Сайнс, 88).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.