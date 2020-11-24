Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Осасуну», «Реал Сосьедад» – «Вильярреал», «Атлетик» против «Хетафе»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Атлетик Бетис Реал Сосьедад Леванте Ла Лига результаты Алавес Вальядолид Кадис Эльче Эйбар Уэска Гранада Футбол

В рамках 11-го тура Ла Лиги «Вальядолид» сыграл вничью с «Леванте» (1:1). 

В субботу «Валенсия» проиграла «Атлетико» (0:1), «Реал» - «Алавесу» (1:2), «Севилья» на выезде одолела «Уэску» (0:1). 

В воскресенье «Барселона» принимает «Осасуну», а завершится тур в понедельник матчем между «Бетисом» и «Эйбаром». 

Чемпионат Испании

11-й тур

Барселона – Осасуна 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
29 ноября, 16.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Барселонатер Стеген, Альба, Лангле, Мингеса, Дест, Коутиньо, де Йонг, Педри, Месси, Гризманн, Брэйтуэйт.
ОсасунаЭррера, Унаи Гарсия, Навас, Ронкалья, Видаль, Монкайола, Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия, Иньиго Перес, Хони Родригес, Будимир.

 

Хетафе – Атлетик
Дата проведения
29 ноября, 18.15, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Гранада
Дата проведения
29 ноября, 20.30, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Вильярреал
Дата проведения
29 ноября, 23.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Эйбар
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

Вальядолид – Леванте 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
27 ноября, 23.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 57 Маркос Андре, 1:1 – 83, пенальти Кампанья.
ВальядолидМасип, Эрвиас (Янко, 70), Хоакин Фернандес, Бруно Гонсалес, Начо Мартинес, Орельяна, Сан-Эметерио (Санчес, 88), Алькарас, Плано (Жота, 85), Гвардиола, Маркос Андре.
ЛевантеКарденас, Сон (Дани Гомес, 71), Постиго, Везу, Клерк, Рочина, Мальса (Коке, 80), Мелеро (Де Фрутос, 67), Кампанья, Рохер Марти (Леон, 80), Моралес (Робер, 71).
Предупреждения:
Постиго (32), Мелеро (40), Дани Гомес (74).

 

Эльче – Кадис 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
28 ноября, 16.00, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 38 Бойе, 1:1 – 55 Хименес.
ЭльчеБадия, Барраган, Верду, Диего Гонсалес, Хосема, Луисми (Гути, 57), Марконе (Мфулу, 90), Моренте, Бойе, Милья, Каррильо (Фидель, 57).
КадисЛедесма, Карселен, Фали Хименес (Алькала, 58), Маркос Мауро, Эспино, Сальви Санчес (Адеканье, 67), Йонссон, Алекс Фернандес (Бодижер, 67), Искьердо (Переа, 21), Малбашич (Помбо, 58), Хименес.
Предупреждения:
Верду (12), Бойе (12), Алекс Фернандес (54), Милья (60), Марконе (64), Йонссон (68), Моренте (90).
Удаление:
Бойе (45).

 

Валенсия – Атлетико 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
28 ноября, 18.15, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 79, автогол Тони Лато.
ВаленсияДоменек, Васс (Джейсон, 84), Габриэл Паулиста, Гильямон (Мангаля, 57), Тони Лато, Муса (Тьерри Коррейя, 71), Солер, Рачич, Гедеш, Макси Гомес (Гамейро, 70), Вальехо (Собрино, 71).
АтлетикоОблак, Савич, Хименес, Эрмосо, Триппьер, Коке, Сауль (Карраско, 60), Лоди (Жоау Феликс, 46), Льоренте, Лемар (Кондогбиа, 65), Корреа (Витоло, 65).
Предупреждения:
Рачич (28), Сауль (43), Гильямон (57), Корреа (62), Льоренте (76), Жоау Феликс (81), Коке (83).

 

Уэска – Севилья 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
28 ноября, 20.30, «Эль Алькорас»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 83 Эн-Несири.
УэскаФернандес, Маффео, Инсуа, Сиовас, Галан, Сеоане (Феррейро, 60), Микель Рико, Москера, Гарсия (Онтиверос, 72), Рафа Мир, Сандро Рамирес (Окадзаки, 72).
СевильяВацлик, Навас, Кунде, Диего Карлос, Рекик (Алеиш Видаль, 64), Жордан (Ракитич, 64), Фернандо, Оливер Торрес (Эн-Несири, 74), Мунир (Гудель, 86), де Йонг (Оскар Родригес, 74), Окампос.
Предупреждения:
Рекик (23), Сеоане (53), Жордан (58), Маффео (60), Оливер Торрес (70), Окадзаки (84), Инсуа (88).

 

Реал Мадрид – Алавес 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
28 ноября, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 5, пенальти Лукас Перес, 0:2 – 49 Хоселу, 1:2 – 86 Каземиро.
Реал МадридКуртуа, Марсело (Менди, 69), Варан, Начо, Васкес, Кроос (Иско, 69), Модрич (Эдегор, 69), Асенсио (Винисиус Жуниор, 63), Каземиро, Азар (Родриго, 28), Мариано Диас.
АлавесПачеко, Лежен, Химо Наварро, Дуарте, Лагуардиа, Батталья, Пина (Мендес, 77), Хота, Риоха (Хави Лопес, 88), Хоселу (Дейверсон, 90), Лукас Перес (Сайнс, 88).
Предупреждения:
Каземиро (18), Кроос (61), Риоха (67), Дуарте (76), Мендес (88).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья