Евробаскет-2022. Квалификация. Россия сыграет с Эстонией, Украина встретится со Словенией, Швейцария одолела Сербию и другие матчи

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В субботу, 28 ноября, состоятся восемь матчей отборочного турнира Евробаскета-2022.

Сборная России сыграет с командой Эстонии в «пузыре», который организован в Таллине.

Швейцария одолела Сербию, Украина встретится со Словенией.

Евробаскет-2022

Квалификация

Группа А

Румыния – Польша – 61:91 (7:24, 17:21, 23:26, 14:20)

РУМЫНИЯ: Ричард (14), Вирна (11).

ПОЛЬША: Соколовски (17 + 7 подборов), Зысковски (13).

28 ноября. 18.30

Израиль – Испания

28 ноября. 21.30

Положение команд: Польша – 2-1, Израиль – 2-0, Испания – 1-1, Румыния – 0-3.

Группа B

Италия – Северная Македония – отложен

28 ноября. 17.00

Эстония – Россия

28 ноября. 21.30

Положение команд: Италия – 2-0, Россия – 1-1, Эстония – 1-1, Северная Македония – 0-2.

Группа E

Швейцария – Сербия – 92:90 (28:25, 21:19, 24:28, 19:18)

ШВЕЙЦАРИЯ: Младьян (18 + 5 передач), Казади (16 + 8 подборов + 7 передач).

СЕРБИЯ: Аврамович (23), Апич (20 + 6 подборов).

28 ноября. 17.30

Финляндия – Грузия

28 ноября. 20.30

Положение команд: Грузия – 2-0, Сербия – 1-2, Финляндия – 1-1, Швейцария – 1-2.

Группа F

Словения – Украина

28 ноября. 22.10

Положение команд: Венгрия – 2-0, Украина – 1-1, Словения – 1-1, Австрия – 0-2.

Группа С

Положение команд: Бельгия – 3-0, Литва – 1-2, Дания – 1-2, Чехия – 1-2.

Группа D

Положение команд: Хорватия – 3-0, Голландия – 2-1, Швеция – 1-2, Турция – 0-3.

Группа G

Положение команд: Франция – 2-1, Черногория – 2-1, Великобритания – 1-2, Германия – 1-2.

Группа H

Положение команд: Греция – 2-1, Босния и Герцеговина – 2-1, Болгария – 1-2, Латвия – 1-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Как сейчас выглядит сборная России по баскетболу. Ей предстоят матчи с Эстонией и Италией

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