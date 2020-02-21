Евробаскет-2022. Квалификация. Россия сыграет с Эстонией, Украина встретится со Словенией, Швейцария одолела Сербию и другие матчи

В субботу, 28 ноября, состоятся восемь матчей отборочного турнира Евробаскета-2022.
Сборная России сыграет с командой Эстонии в «пузыре», который организован в Таллине.
Швейцария одолела Сербию, Украина встретится со Словенией.
Квалификация
Группа А
Румыния – Польша – 61:91 (7:24, 17:21, 23:26, 14:20)
РУМЫНИЯ: Ричард (14), Вирна (11).
ПОЛЬША: Соколовски (17 + 7 подборов), Зысковски (13).
28 ноября. 18.30
Израиль – Испания
28 ноября. 21.30
Положение команд: Польша – 2-1, Израиль – 2-0, Испания – 1-1, Румыния – 0-3.
Группа B
Италия – Северная Македония – отложен
28 ноября. 17.00
Эстония – Россия
28 ноября. 21.30
Положение команд: Италия – 2-0, Россия – 1-1, Эстония – 1-1, Северная Македония – 0-2.
Группа E
Швейцария – Сербия – 92:90 (28:25, 21:19, 24:28, 19:18)
ШВЕЙЦАРИЯ: Младьян (18 + 5 передач), Казади (16 + 8 подборов + 7 передач).
СЕРБИЯ: Аврамович (23), Апич (20 + 6 подборов).
28 ноября. 17.30
Финляндия – Грузия
28 ноября. 20.30
Положение команд: Грузия – 2-0, Сербия – 1-2, Финляндия – 1-1, Швейцария – 1-2.
Группа F
Словения – Украина
28 ноября. 22.10
Положение команд: Венгрия – 2-0, Украина – 1-1, Словения – 1-1, Австрия – 0-2.
Группа С
Положение команд: Бельгия – 3-0, Литва – 1-2, Дания – 1-2, Чехия – 1-2.
Группа D
Положение команд: Хорватия – 3-0, Голландия – 2-1, Швеция – 1-2, Турция – 0-3.
Группа G
Положение команд: Франция – 2-1, Черногория – 2-1, Великобритания – 1-2, Германия – 1-2.
Группа H
Положение команд: Греция – 2-1, Босния и Герцеговина – 2-1, Болгария – 1-2, Латвия – 1-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Как сейчас выглядит сборная России по баскетболу. Ей предстоят матчи с Эстонией и Италией