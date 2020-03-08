Кубок мира. Индивидуальная гонка. Логинов стартует 6-м, Елисеев – 21-м, Фийон-Майе – 23-м, Йоханнес Бо – 26-м

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28 ноября на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти состоится мужская индивидуальная гонка. За сборную России выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко и Семен Сучилов.

Дата проведения
28 ноября, 13.00
Онлайн гонки

Этап 1, Контиолахти, Финляндия. Индивидуальная гонка

Стартовый лист

1  Феликс Лейтнер
2  Дмитрий Пидручный
3  Витаутас Строля
4  Клемен Бауэр
5  Артем Прима
6  Александр Логинов
7  Жереми Финелю
8  Арнд Пайффер
9  Йоханнес Дале
10  Йоханнес Кюн
11  Андрей Расторгуев
12  Яков Фак
13  Йеспер Нелин
14  Лейф Нордгрин
15  Эмильен Жакелен
16  Антон Смольский
17  Тарьей Бо
18  Симон Дестье
19  Михал Крчмарж
20  Владимир Илиев
21  Матвей Елисеев
22  Сергей Бочарников
23  Кентен Фийон-Майе
24  Лукас Хофер
25  Ондржей Моравец
26  Йоханнес Бо
27  Скотт Гоу
28  Эдуард Латыпов
29  Гжегож Гузик
30  Себастьян Самуэльссон
31  Рене Захна
32  Теро Сеппяля
33  Бенедикт Долль
34  Юлиан Эберхард
35  Флоран Клод
36  Якуб Штвртецки
37  Стурла Хольм Лагрейд
38  Кристиан Гоу
39  Харальд Леммерер
40  Шон Доэрти
41  Тьерри Ланже
42  Мартин Понсилуома
43  Рок Трсан
44  Ветле Шостад Кристиансен
45  Калев Эрмитс
46  Фабьен Клод
47  Эрик Лессер
48  Эрленд Овренг Бьонтегорд
49  Антон Дудченко
50  Дидье Бьона
51  Роман Елетнов
52  Симон Эдер
53  Димитар Герджиков
54  Беньямин Вегер
55  Себастьян Штальдер
56  Антон Синапов
57  Пеппе Фемлинг
58  Андржей Нендза-Кубинец
59  Роберт Слотинс
60  Линас Банис
61  Микито Татидзаки
62  Александр Мухин
63  Дамир Растич
65  Адам Раннелс
66  Кристо Сиймер
67  Миха Довжан
68  Туомас Харьюла
69  Роман Реес
70  Петр Пащенко
71  Пол Шоммер
72  Томаш Хасилла
73  Никита Лобастов
74  Адам Вацлавик
75  Апостолос Ангелис
76  Давид Коматц
77  Антонин Гигонна
78  Руслан Ткаленко
79  Кароль Домбровски
80  Патрик Браунхофер
81  Михал Шима
82  Том Лахайе-Гоффар
84  Джейк Браун
85  Данил Белецкий
86  Лукас Фрацшер
88  Патрик Якоб
89  Максим Воробей
90  Косуке Озаки
91  Томаш Крупчик
92  Эйден Миллар
93  Семен Сучилов
96  Богдан Цымбал
98  Лукаш Журек
99  Якко Олави Ранта
101  Матей Балога

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