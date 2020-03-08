Кубок мира. Индивидуальная гонка. Логинов стартует 6-м, Елисеев – 21-м, Фийон-Майе – 23-м, Йоханнес Бо – 26-м

28 ноября на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти состоится мужская индивидуальная гонка. За сборную России выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко и Семен Сучилов.
- Дата проведения
- 28 ноября, 13.00
28 ноября на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти состоится мужская индивидуальная гонка. За сборную России выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко и Семен Сучилов.
|1
|Феликс Лейтнер
|2
|Дмитрий Пидручный
|3
|Витаутас Строля
|4
|Клемен Бауэр
|5
|Артем Прима
|6
|Александр Логинов
|7
|Жереми Финелю
|8
|Арнд Пайффер
|9
|Йоханнес Дале
|10
|Йоханнес Кюн
|11
|Андрей Расторгуев
|12
|Яков Фак
|13
|Йеспер Нелин
|14
|Лейф Нордгрин
|15
|Эмильен Жакелен
|16
|Антон Смольский
|17
|Тарьей Бо
|18
|Симон Дестье
|19
|Михал Крчмарж
|20
|Владимир Илиев
|21
|Матвей Елисеев
|22
|Сергей Бочарников
|23
|Кентен Фийон-Майе
|24
|Лукас Хофер
|25
|Ондржей Моравец
|26
|Йоханнес Бо
|27
|Скотт Гоу
|28
|Эдуард Латыпов
|29
|Гжегож Гузик
|30
|Себастьян Самуэльссон
|31
|Рене Захна
|32
|Теро Сеппяля
|33
|Бенедикт Долль
|34
|Юлиан Эберхард
|35
|Флоран Клод
|36
|Якуб Штвртецки
|37
|Стурла Хольм Лагрейд
|38
|Кристиан Гоу
|39
|Харальд Леммерер
|40
|Шон Доэрти
|41
|Тьерри Ланже
|42
|Мартин Понсилуома
|43
|Рок Трсан
|44
|Ветле Шостад Кристиансен
|45
|Калев Эрмитс
|46
|Фабьен Клод
|47
|Эрик Лессер
|48
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|49
|Антон Дудченко
|50
|Дидье Бьона
|51
|Роман Елетнов
|52
|Симон Эдер
|53
|Димитар Герджиков
|54
|Беньямин Вегер
|55
|Себастьян Штальдер
|56
|Антон Синапов
|57
|Пеппе Фемлинг
|58
|Андржей Нендза-Кубинец
|59
|Роберт Слотинс
|60
|Линас Банис
|61
|Микито Татидзаки
|62
|Александр Мухин
|63
|Дамир Растич
|65
|Адам Раннелс
|66
|Кристо Сиймер
|67
|Миха Довжан
|68
|Туомас Харьюла
|69
|Роман Реес
|70
|Петр Пащенко
|71
|Пол Шоммер
|72
|Томаш Хасилла
|73
|Никита Лобастов
|74
|Адам Вацлавик
|75
|Апостолос Ангелис
|76
|Давид Коматц
|77
|Антонин Гигонна
|78
|Руслан Ткаленко
|79
|Кароль Домбровски
|80
|Патрик Браунхофер
|81
|Михал Шима
|82
|Том Лахайе-Гоффар
|84
|Джейк Браун
|85
|Данил Белецкий
|86
|Лукас Фрацшер
|88
|Патрик Якоб
|89
|Максим Воробей
|90
|Косуке Озаки
|91
|Томаш Крупчик
|92
|Эйден Миллар
|93
|Семен Сучилов
|96
|Богдан Цымбал
|98
|Лукаш Журек
|99
|Якко Олави Ранта
|101
|Матей Балога