Модрич после перехода в «Милан» подарил айфоны всем партнерам, рассказал Хименес: «Когда игрок приходит в новую команду, он должен спеть. Лука сделал кое-что другое»

Лука Модрич подарил айфоны всем партнерам по «Милану».

Об этом рассказал нападающий итальянской команды Сантьяго Хименес во время эфира в TikTok.

«Мы пришли в раздевалку, и у каждого игрока на сиденье лежал новый iPhone. Нам их подарил Модрич , он купил каждому из нас по новому телефону.

Когда игрок приходит в новую команду, он должен спеть перед всеми своими новыми партнерами по команде. Вместо того чтобы петь, Лука решил сделать кое-что другое: купить всем по телефону», – сказал Хименес.