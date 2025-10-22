Модрич после перехода в «Милан» подарил айфоны всем партнерам, рассказал Хименес: «Когда игрок приходит в новую команду, он должен спеть. Лука сделал кое-что другое»
Лука Модрич подарил айфоны всем партнерам по «Милану».
Об этом рассказал нападающий итальянской команды Сантьяго Хименес во время эфира в TikTok.
«Мы пришли в раздевалку, и у каждого игрока на сиденье лежал новый iPhone. Нам их подарил Модрич, он купил каждому из нас по новому телефону.
Когда игрок приходит в новую команду, он должен спеть перед всеми своими новыми партнерами по команде. Вместо того чтобы петь, Лука решил сделать кое-что другое: купить всем по телефону», – сказал Хименес.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sportmediaset
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости