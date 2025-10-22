Роман Бабаев: «ЦСКА доволен работой Челестини. Промежуточные итоги надо подводить, но нельзя делать далеко идущих прогнозов»

В ЦСКА довольный работой главного тренера Фабио Челестини.

Швейцарский тренер выиграл с ЦСКА 12 из 19 матчей. Команда заняла первое место в группе Фонбет Кубка России, а Мир РПЛ идет 3-й после 12-го тура, на два балла отставая от первой строчки.

– ЦСКА занял первое место в группе Кубка России и идет в топ-3 в РПЛ. Как вам промежуточные итоги?

– Ключевое слово в вашем вопросе – «промежуточные». Конечно, их тоже надо подводить, но нельзя делать далеко идущих прогнозов.

Скажу банальную вещь: сейчас мы идем от матча к матчу. Видим, как бывает сложно – от «Локомотива» получили болезненное поражение (0:3 – Спортс’‘).

Будем стараться оправдать ожидания болельщиков. Сейчас делать прогнозы и говорить, что только так и не иначе, было бы самонадеянно.

– Довольны работой Челестини на этом отрезке?

– Когда Николич покинул клуб, была сложная ситуация. В течение буквально двух недель нужно было принять стратегическое решение. И мы, безусловно, довольны.

Команда с Челестини начала с места в карьер и победила в Суперкубке, когда еще, возможно, Фабио даже не всех футболистов успел оценить и познакомиться поближе.

Затем команда набрала хороший ход, какой-то период мы лидировали в РПЛ. Поэтому, безусловно, довольны работой тренерского штаба во главе с Челестини, – заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.