«Спартак» не играет – главная причина». Умяров о неудачах клубов РПЛ в еврокубках

Полузащитник прокомментировал неудачное выступление российских команд в еврокубках в текущем сезоне.

– Как думаешь, почему российские клубы так неудачно выступают в еврокубках?

– Первая и главная причина понятна: в еврокубках не играет «Спартак».

А если серьезно, то надеюсь, что ситуация поменяется – и наши команды начнут набирать очки для общего рейтинга коэффициентов.

– Впереди домашний матч с «Ротором». Какое впечатление сложилось об этой команде?

– В Волгограде победа досталась очень непросто! Мы создали не так много моментов, забили только с пенальти, концовка оказалась очень нервной.

Хорошо, что набрали три очка, но – команда очень боевитая, надо готовиться к тяжелой игре.

– Твои слова из летнего интервью: «Постараемся финишировать в пятерке и взять Кубок страны. Это цели на ближайшее время. В следующем сезоне появятся новые мечты и планы». Поделись, какие цели ставишь перед собой сейчас?

– Вот видите, рассказал тогда – и ничего не получилось. Давайте я лучше сейчас промолчу, а в конце сезона скажу, сбылись мечты и планы или нет, – сказал Умяров.

У наших клубов в Европе гонка: кто хуже? ЦСКА не выиграл и остался последним, хотя тайм был в большинстве