«Спартак» не играет – главная причина». Умяров о неудачах клубов РПЛ в еврокубках

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Ротор Наиль Умяров Футбол

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал неудачное выступление российских команд в еврокубках в текущем сезоне.

– Как думаешь, почему российские клубы так неудачно выступают в еврокубках?

– Первая и главная причина понятна: в еврокубках не играет «Спартак».

А если серьезно, то надеюсь, что ситуация поменяется – и наши команды начнут набирать очки для общего рейтинга коэффициентов.

– Впереди домашний матч с «Ротором». Какое впечатление сложилось об этой команде? 

– В Волгограде победа досталась очень непросто! Мы создали не так много моментов, забили только с пенальти, концовка оказалась очень нервной.

Хорошо, что набрали три очка, но «Ротор» – команда очень боевитая, надо готовиться к тяжелой игре.

– Твои слова из летнего интервью: «Постараемся финишировать в пятерке и взять Кубок страны. Это цели на ближайшее время. В следующем сезоне появятся новые мечты и планы». Поделись, какие цели ставишь перед собой сейчас? 

– Вот видите, рассказал тогда – и ничего не получилось. Давайте я лучше сейчас промолчу, а в конце сезона скажу, сбылись мечты и планы или нет, – сказал Умяров.

У наших клубов в Европе гонка: кто хуже? ЦСКА не выиграл и остался последним, хотя тайм был в большинстве

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