Рафинья сыграет с «Реалом». Вингер тренировался с общей группой «Барсы», восстановление прошло «исключительно хорошо» (Marca)
Рафинья Диас сыграет в класико.
Напомним, вингер «Барселоны» получил травму задней поверхности бедра в матче с «Овьедо» 25 сентября (3:1). По информации Marca, бразилец уже тренировался с общей группой команды и сможет принять участие в матче против «Реала» 26 октября.
Отмечается, что процесс восстановления игрока шел «исключительно хорошо». Рафинья мог сыграть против «Олимпиакоса» во вчерашнем матче Лиги чемпионов (6:1), но главный тренер команды Ханс-Дитер Флик решил не спешить и дать футболисту еще несколько дней на восстановление.
В данный момент неясно, выйдет ли Рафнья на класико в стартовом составе или на замену.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
