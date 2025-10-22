Александр Мостовой: «Талалаев не топ-тренер, он что-то выигрывал? За месяц три команды поменял. Глупости и смешно, я с Бубновым согласен»

Александр Мостовой не считает Андрея Талалаева топ-тренером.

– Талалаев топ-тренер?

– Нет, конечно. В чем он топ-тренер? Потому что с «Балтикой» он идет на пятом месте?

Кого он за свою жизнь только не тренировал. Топ-тренером считают, когда он что-то выигрывал. Талалаев что-то выигрывал?

За один месяц он три команды поменял: «Химки», «Торпедо» и «Ахмат». Ну, глупости и смешно, конечно, я с Бубновым согласен, – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой.

