  • Александр Мостовой: «Талалаев не топ-тренер, он что-то выигрывал? За месяц три команды поменял. Глупости и смешно, я с Бубновым согласен»
16

Александр Мостовой: «Талалаев не топ-тренер, он что-то выигрывал? За месяц три команды поменял. Глупости и смешно, я с Бубновым согласен»

Александр Мостовой не считает Андрея Талалаева топ-тренером.

Талалаев топ-тренер?

– Нет, конечно. В чем он топ-тренер? Потому что с «Балтикой» он идет на пятом месте?

Кого он за свою жизнь только не тренировал. Топ-тренером считают, когда он что-то выигрывал. Талалаев что-то выигрывал?

За один месяц он три команды поменял: «Химки», «Торпедо» и «Ахмат». Ну, глупости и смешно, конечно, я с Бубновым согласен, – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой.

Александр Бубнов: «Какие достижения у Талалаева в РПЛ? Юран постоянно вытаскивал команды из страшных кризисов. Дайте Сергею «Спартак» – и посмотрите, как будет»

Александр Бубнов: «Станкович сильнее Талалаева как тренер. Он на Деяна наехал. Да ты кто такой по сравнению со Станковичем? Его весь мир знает, а тебя – никто»

Бубнов о Талалаеве: «Раз он этот санаторий знает, значит, ему там давно диагноз поставили, а он хочет, чтобы меня проверили. Колхозник!»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
