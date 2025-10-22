Бабич – фанатам «Спартака»: «Чувствую вашу любовь и поддержку с первого дня в Москве. Спасибо вам, партнерам и клубу. Ради вас всех я вернусь еще сильнее ❤️🤍»

Срджан Бабич обратился к болельщикам «Спартака» после тяжелой травмы.

29-летний сербский защитник неудачно приземлился на газон в начале матча 12-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Ростов» (1:1) и был вынужден покинуть поле на электрокаре. У Срджана был выявлен разрыв крестообразной связки , игрок перенесет операцию.

«Фанаты «Спартака »! С самого первого дня в Москве я чувствую вашу любовь и поддержку как в счастливые моменты, так и в тяжелые.

И сейчас я хочу сказать спасибо каждому, кто прислал добрые слова и пожелания в последние дни. Большая благодарность моим партнерам по команде и клубу 🙏🏻.

Ради вас всех я вернусь еще сильнее! До встречи, большая красно-белая семья ❤️🤍», – написал Бабич .

