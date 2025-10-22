Бабич – фанатам «Спартака»: «Чувствую вашу любовь и поддержку с первого дня в Москве. Спасибо вам, партнерам и клубу. Ради вас всех я вернусь еще сильнее ❤️🤍»
Срджан Бабич обратился к болельщикам «Спартака» после тяжелой травмы.
29-летний сербский защитник неудачно приземлился на газон в начале матча 12-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Ростов» (1:1) и был вынужден покинуть поле на электрокаре. У Срджана был выявлен разрыв крестообразной связки, игрок перенесет операцию.
«Фанаты «Спартака»! С самого первого дня в Москве я чувствую вашу любовь и поддержку как в счастливые моменты, так и в тяжелые.
И сейчас я хочу сказать спасибо каждому, кто прислал добрые слова и пожелания в последние дни. Большая благодарность моим партнерам по команде и клубу 🙏🏻.
Ради вас всех я вернусь еще сильнее! До встречи, большая красно-белая семья ❤️🤍», – написал Бабич.
Бабич порвал кресты – в безобиднейшем прыжке. «Спартак» надолго без важнейшего защитника
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Срджана Бабича
